百貨周慶致勝密技 精品香氛正風行

2018年08月20日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

1. 微風信義Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis永恆之水，70ml，5280元。（微風提供）

2. 微風信義Penhaligon's Duchess Rose Eau de Parfum，獲英國皇家認證，75ml，9800元。（微風提供）

3. 微風信義CYRANO+ REED阿文圖斯Aventus總統香，100ml，1萬3500元。（微風提供）

4. 新光三越台北南西店TOM FORD私人調香系列經典靈感，250ml，8000元。（新光三越提供）

5. SOGO復興館diptyque感官之水髮香噴霧，30ml，1880元。（SOGO提供）

精品香氛近年超夯，無論從百貨銷售或櫃位安排，都能明顯看到地位已從美妝配角躍升為要角，甚至讓百貨將美妝戰場從1F延伸至2F或B1，9月周年慶開打，精品香氛自然是最重要的類別之一。

上半年成長逾5成

美妝市場過往熱度大多集中在保養品，這2、3年來焦點移到彩妝，近期再到精品香氛上，新光三越台北南西店副店長張淑卿表示，因各大集團願意投入行銷，帶動香氛業績倍數成長，香氛也從送禮的選擇，轉為彰顯個性的主張，可依場合和心情挑選搭配，有如時尚配件，「很多人會覺得價錢不是問題，獨特性最重要」。

以新光三越台北南西店為例，上半年香氛銷售排行前5名為CHANEL、Dior、TOM FORD、Jo Malone、diptyque，平均成長率約15％，可見熱度仍高，其中CHANEL LES EAUX香奈兒淡香水系列6月推出，更於2周內賣出200瓶，張淑卿指出，自家目前保養、彩妝、香氛業績占比為7：2：1，看好精品香氛台灣市場的熱度，追上國外香氛占比達15％指日可待。

微風信義抓住趨勢精準，2015年11月開幕時2F已有4家香氛品牌櫃，如今增為7家形成香氛街，包括來自英、法、義的CYRANO+、Penhaligon's、Maison Francis Kurkdjian（MFK）、BYREDO、diptyque、Santa Maria Novella、PARFUMS de MARLY，上半年銷售平均成長超過5成以上，銷量更是各個皆破百萬元。

快閃店業績嚇嚇叫

在這些精品香氛店，微風信義有不少隱藏版人氣王，像是CYRANO+凝萃純香訴求有如剛沐浴完般的皂香，深受男女喜愛，上半年賣出600瓶；CREED阿文圖斯Aventus因歐巴馬、柯林頓等美國總統愛用，有「總統香」之稱，上半年賣360瓶，也登上CYRANO+熱銷行列。MFK Aqua Universalis永恆之水清新有如經典百搭的白襯衫，支持者眾；全台獨家的英國Penhaligon's動物肖像香水，其中的Duchess Rose Eau de Parfum以玫瑰的香氣吸引多數女性青睞。

近1年來，Tiffany、Jo Malone、Chloe等品牌發表重點新品都辦快閃活動，讓遠東SOGO忠孝館香氛買氣更活躍，加上2F去年下半年陸續成立Chloe、PRADA香氛專櫃，延伸至同步陳列香氛的Giorgio Armani彩妝櫃，組成香氛專區，方便消費者選購；去年周年慶diptyque也首次在SOGO復興館快閃，今年4月正式進駐B1設櫃，跟Jo Malone當鄰居，業績都嚇嚇叫。

淡雅風格最受歡迎

SOGO台北店觀察3館上半年熱銷香氛的共同點是「淡」，無論是淡香精或像Jo Malone這類可層疊搭配個人獨特香味的香氛，都不訴求濃烈氣味，而是以故事性及淡雅風格吸引消費者。

忠孝館3月獨賣超限量的Chloe新香水NOMADE芳心之旅女性淡香精，同步搭配專屬活動和瓶身刻字服務，僅3月販售至6月，75ml賣出141瓶、50ml 30瓶、30ml 50瓶，顯示大ml數賣得最好。EAUX DE CHANEL香奈兒淡香水系列3支香水，以香奈兒最愛的3個城市巴黎-杜維埃、巴黎-威尼斯、巴黎-比亞里茲為主題，忠孝館6月銷出200支，一度賣到缺貨不斷追加。

復興館Jo Malone主顧客忠誠度高，幾乎是整套使用香水、沐浴用品、乳液，品牌也透過限量香氛及「JUST BECAUSE禮因為你」活動同步開發新客源；diptyque 4至6月業績超過400萬元，歡慶50周年的「坦博淡香精及肌膚之華淡香精」母親節銷售一空，新品感官之水髮香噴霧也受歡迎。「法國香水界奇才」Francis Kurkdjian的個人品牌MFK加入LVMH集團後身價更高，2015年進駐敦化館B1以來業績逐年穩定成長，AQUA系列最受熱銷。

(中國時報)