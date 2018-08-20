LG DUALCOOL空調 守護好空氣

2018年08月20日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

LG PuriCare 360°空氣清淨機，AS951DPT0雙層款3萬6800元；AS601DPT0單層款2萬5800元。（LG提供）

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調「豪華清淨機種」（LSU/N 1518ACO），本月正式上市，4萬7900元。（LG提供）

LG PuriCare變頻除溼機，16公升日除溼量定價1萬7900元，17公升日除溼量定價1萬8900元。（LG提供）

空汙已經是全球性的問題，家裡的空氣就要由自己把關；LG今年推出了全新的DUALCOOL雙迴轉變頻空調「豪華清淨機種」，加上PuriCare變頻除溼機、PuriCare 360°空氣清淨機的LG Air solution系列產品，3款均配備自動偵測及wifi智慧遠控功能，即可一手掌握居家好空氣，成為家中全方位守護溫度、淨度、溼度的「空氣對策的解決專家」。

買指定型號 送小7商品卡

本月推出的全新LG DUALCOOL系列空調豪華清淨機種，搭載了LG Air Purifying System「空氣淨化系統」，擁有LG獨立式空氣清淨機的頂級淨化空氣功能，包括專用的PM1.0感應器、新增500萬負離子產生器和使用微塵濾網過濾系統的3道濾除微粒程序，同時以搭配4色燈號與數值作智慧雙重顯示，消費者能輕鬆透過面板就可掌握室內空氣品質，另外LG特有的雙迴轉變頻壓縮機更獲得CSPF能效一級認證，同時還提供變頻壓縮機10年、全機3年、主機板7年的保固；9月30日前購買LG DUAL COOL雙迴轉變頻空調指定型號，憑購買發票及保證書正本，即可兌換價值2000元的7-11商品卡，還有機會參加抽獎活動。

空氣清淨機 配備循環扇

而LG的PuriCare 360°空氣清淨機首度配備清淨循環扇以及360度環形機身設計，清淨循環扇可將乾淨的空氣最遠吹送至7.5公尺，而且現在雙層機種最高達730m3/hr的CADR值，可淨化高達28坪的空間，為業界家用型擁有最高CADR值的機種，而且同樣有PM1.0懸浮微粒感應器、異味偵測器及4色燈號顯示空氣品質，現買就送抗敏EPA灑網及3重高效率濾網。

變頻除溼機 保固10年

最後就是LG PuriCare變頻除溼機，全新搭載雙迴轉變頻壓縮機，能源效率提升20％以外，另外還能單獨使用奈米離子淨化空氣，且附贈獨家專用配件，以乾燥鞋子與衣櫥，不僅符合2018年能源效率一級標準，變頻壓縮機及變頻馬達更有10年保固，一機多用最划算。

(中國時報)