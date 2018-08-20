化妝品節搶客 滿額免費化全妝

2018年08月20日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館、復興館22日搶先首賣，ESTEE LAUDER粉持久美人魚氣墊粉餅SPF50PA++++（正貨含盒），1900元。（SOGO提供）

比漾廣場benefit蒲公英蜜粉盒，粉紅少女感，蜜粉兼腮紅，每盒1200元。（比漾廣場提供）

SOGO忠孝館20日全台首賣，shu uemura零刷痕完美定妝組，價值3753元、優惠價3400元，限量30組。（SOGO提供）

秋季化妝品節是周年慶的前哨戰，百貨趁此撒出各大美妝品牌新品，為下月開打的年度大檔貯備戰力，祭出消費滿額回饋提前搶客。遠東SOGO台北店獨家美妝輪番首賣，PAUL & JOE頑皮貓大膽紅限量彩妝組僅25組9日當天秒殺，shu uemura零刷痕完美定妝組今（20日）首賣、22日再由ESTEE LAUDER粉持久美人魚氣墊粉餅接手，一路炒熱買氣。

31日前復興館與YSL合辦獨家脣膏刻字活動，購買指定脣彩包括情挑系列、奢華緞面脣膏、奢華緞面漆光脣釉，可享有刻字服務；忠孝館1F化妝品區有滿額贈，滿4800元送100元購物抵用券、滿1萬元送300元購物抵用券，皆限量2000張。

比漾廣場自營的美妝櫃beautybar今年首度參加9月2日前舉辦的「秋季化妝品嘉年華」，強打新引進的LANEIGE、benefit、MAKE UP FOR EVER，26日前每周三持比漾聯名卡刷滿3000回饋300，並提供1次全妝服務，價值2500元；每周五、六消費滿1500元，提供當周夢幻軟性飲品，每日限量20杯；每日靠櫃出示比漾聯名卡，送杯緣子並享有1杯檸檬氣泡水，每日限量50杯。

(中國時報)