化妝品節搶客 滿額免費化全妝

比漾廣場LANEIGE玻璃誘光蜜脣膏，由韓星金裕貞代言，超融色水科技、2倍保溼，每支850元。（比漾廣場提供）

友善列印
中國時報
報導
SOGO忠孝館、復興館22日搶先首賣，ESTEE LAUDER粉持久美人魚氣墊粉餅SPF50PA++++（正貨含盒），1900元。（SOGO提供）
比漾廣場benefit蒲公英蜜粉盒，粉紅少女感，蜜粉兼腮紅，每盒1200元。（比漾廣場提供）
SOGO忠孝館20日全台首賣，shu uemura零刷痕完美定妝組，價值3753元、優惠價3400元，限量30組。（SOGO提供）

秋季化妝品節是周年慶的前哨戰，百貨趁此撒出各大美妝品牌新品，為下月開打的年度大檔貯備戰力，祭出消費滿額回饋提前搶客。遠東SOGO台北店獨家美妝輪番首賣，PAUL & JOE頑皮貓大膽紅限量彩妝組僅25組9日當天秒殺，shu uemura零刷痕完美定妝組今（20日）首賣、22日再由ESTEE LAUDER粉持久美人魚氣墊粉餅接手，一路炒熱買氣。

31日前復興館與YSL合辦獨家脣膏刻字活動，購買指定脣彩包括情挑系列、奢華緞面脣膏、奢華緞面漆光脣釉，可享有刻字服務；忠孝館1F化妝品區有滿額贈，滿4800元送100元購物抵用券、滿1萬元送300元購物抵用券，皆限量2000張。

比漾廣場自營的美妝櫃beautybar今年首度參加9月2日前舉辦的「秋季化妝品嘉年華」，強打新引進的LANEIGE、benefit、MAKE UP FOR EVER，26日前每周三持比漾聯名卡刷滿3000回饋300，並提供1次全妝服務，價值2500元；每周五、六消費滿1500元，提供當周夢幻軟性飲品，每日限量20杯；每日靠櫃出示比漾聯名卡，送杯緣子並享有1杯檸檬氣泡水，每日限量50杯。

(中國時報)

LG DUALCOOL空調 守護好空氣 潔西卡艾芭 溼髮趕搭機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。