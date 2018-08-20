潔西卡艾芭 溼髮趕搭機

2018年08月20日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

3.1 Phillip Lim Hudson馬鞍包，2萬4500元。（3.1 Phillip Lim提供）

潔西卡艾芭穿的3.1 Phillip Lim格紋西裝外套，在秀上是配寬版長褲，都會又率性。（CFP）

潔西卡艾芭日前現身紐約街頭，一頭溼髮搭配3.1 Phillip Lim秋冬格紋西裝外套、丹寧長褲，為趕機打造一身俐落造型。（CFP）

好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）近年回歸家庭，久未有新作推出，但仍不減大眾對其資深甜姐兒的形象。舉家定居加州的她，日前一頭溼髮現身紐約街頭，並選穿紐約設計師品牌3.1 Phillip Lim秋冬系列格紋西裝外套，搭配高腰丹寧褲、老爹鞋，為著急趕機打造一身俐落輕裝。

而3.1 Phillip Lim 2018秋冬女裝系列，也替生活在都會區中的遊牧民族發聲，以對比感強烈的運動風羅紋布料，衝撞具女性化輪廓的不對稱洋裝，變形蟲花紋及刻意留長線頭的刺繡花朵圖騰，在風衣、套頭毛衣等單品上，綻放出古樸的異域風情；新推出的Hudson系列手袋，則包含方型、馬鞍型等多種款式，經典Alix迴紋針包款亦新增了絲質寬背帶選項，令整體呈現出無拘無束的波西米亞浪漫。

(中國時報)