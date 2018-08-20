New Ford Kuga勁黑版

2018年08月20日 04:11 中國時報 陳大任 報導

1.內裝質感採多層次黑、灰設計，儀表控台各項配置操作便利。（陳大任攝）

2.啟動ACC時，會將定速值、車距顯示在儀表中央螢幕上。（陳大任攝）

3.方向盤上可設定定速、速限和ACC主動式定速巡航功能。（陳大任攝）

相較其他日系競爭品牌，Ford Kuga擁有歐系車特別紮實的路感特性，品牌以升級配備不加價方式推出New Ford Kuga勁黑版，賣相變得更加帥勁有型，在7月帶動近600台銷量，拉抬不少買氣。

New Ford Kuga勁黑版以EcoBoost 245旗艦型為基礎，外觀採時尚內斂的黑色系鋪陳，包括黑靚鍍鉻水箱護罩、前/後黑格下護板、黑漩鋁圈、勁速後擾流尾翼；內裝為勁酷煞車踏板組、勁極迎賓踏板，並增配Mio C320 DVR行車記錄器，車色提供皓月白、赤岩棕、炫目紅、新世紀銀、尊爵灰以及洗鍊黑等不同選擇。

2.0L EcoBoost 245雙渦流渦輪增壓汽油引擎擁有245hp/38.0kgm最大動力，同時提供許多方便、安全的科技配備，例如ACS主動式都會行車防護系統，在50km/h以內若偵測前車無預警煞停，防護系統將啟動煞車輔助降低碰撞機率；全方位低速碰撞警示系統在車速12km/h以下時，會自動偵測四周並警示可能的碰撞。

(中國時報)