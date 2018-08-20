VOLVO XC60 生力軍 T6 R-Design 最有個性

2018年08月20日 04:11 中國時報 陳大任 報導

1.方向盤各項功能設定採壓板設計，顯得更為簡潔，和其他品牌以按鍵、滾輪的方式大不同。（陳大任攝）

2.全車配置15支B&W頂級揚聲器，在門飾板內的喇叭以金屬飾板覆蓋，展現精品般的視覺感。（陳大任攝）

3.後座為左右獨立空調，可以觸控方式設定溫度與風量，下方還有120V的插座及點煙器插孔。（陳大任攝）

4.為了方便車主上下行李及調整載物空間，後方電動控制可升降後軸高度及遙控放倒後座椅。（陳大任攝）

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VOLVO XC60車系龐大，記者去年試駕入門款T5 Momentum安全旗艦版，4月開過插電式油電複合動力的T8 Inscription奢華旗艦版，前者擁有VOLVO完整的安全科技配備，後者則配置先進動力系統與奢華內裝，這次試駕的T6 R-Design則是家族中最有個性的一員。

T6 R-Design有許多專屬配飾，包括金屬網紋鋁合金飾板、迎賓門檻、跑車化鋁合金油門/煞車踏板與跑車方向盤，而Nappa真皮搭配Nubuck麂皮皮革跑車座椅，更兼具包覆性與止滑效果，給予駕駛更佳的乘坐穩定感。2.0L機械渦輪雙增壓汽油引擎，具備320hp/ 40.8kgm最大動力，搭配8速手自排變速，可提供線性飽足的加速力道，享受駕馭樂趣。

VOLVO將Four-C主動式底盤與氣壓懸吊列為XC60 T6 R-Design標準配備，這套系統最大亮點是透過避震器阻尼每秒主動進行500次微調，確保最佳路感回饋，同時可與各種駕駛模式連動，例如在動態模式下，車身高度會降低20mm以利操控；而在節能模式時，若車速超過100km/h即主動降低車高20mm來降低風阻、提升油耗表現。

此外，與其他配置氣壓懸吊競品不同的是，XC60 T6 R-Design在熄火後會自動降低車高40mm，方便乘員進出車輛；行李廂有車身後軸降低按鍵，能降低後軸達50mm，加上行李廂平整化設計及電動感應式尾門，是非常貼心的設計。

(中國時報)