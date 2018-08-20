瑞匹德河畔的一團亂線5

2018年08月20日 04:10 中國時報 安東尼．杜爾／作、施清真／譯

他肩膀一垮，瞇著眼睛凝視前方莫測高深的小樹叢。然後他在泥濘、冰冷、狹窄的釣客小徑坐下，動手拆解釣線，一團一團地鬆開。他的呼吸漸趨緩和，胸廓不再劇烈起伏。釣線漸漸鬆動，一圈一圈地散開。澄橘金黃的樹葉在他周圍迴旋飛舞，飄落在地。

當亂線終於解開，他把釣線重新捲入捲線器，抬頭仰望枝幹間烏雲密布的天空，一看看了好久。河水發出聲響，嘩啦嘩啦，撲通撲通，聲聲自身後傳來，吟唱著熟悉的音曲。他的喉結緊繃發白；他的鬢鬍閃閃發光。

最後他終於急急轉身，拖著沉重的步伐走回河邊。第一片雪花從空中沉沉落下，墜向瑞匹德河黃褐的渦流。

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夜色早已深沉，雪花飄灑，悄悄鑽過小樹叢，穆立肯站在水中，凍得半死，周遭霧濛濛，他摸黑垂釣，手腳發麻，脊背也因不停拋投而刺痛。細緻的雪花消融於緩緩流動的水面。他繼續垂釣。

已近午夜，粗大的枝幹被白雪壓得下垂，雪花依然不停飄落，這時，一條河魚咬了他的毛鉤，飛快游向下游，捲線器被拉得劇烈震盪，嗖嗖作響，充分顯示是誰占了上風。釣線很快被拉到剩下備線。熱血在穆立肯胸中翻滾沸騰，噗噗奔流。他的捲線器發出尖銳的聲響。魚兒縱身一躍，一跳再跳，連跳五下，有如一顆銀灰的子彈在河面旋轉躍動，絕美而驚心。然後河魚繞個彎，游進一個淺灘，穆立肯只聽得見牠驚慌失措地撲打水面，一碼一碼地拉走備線。魚兒啪啪濺水，河水潺潺而流，林間簌簌起風，雪花晶瑩飄落。熱血如潮水般衝擊穆立肯的胸口，一湧再湧，愈漲愈高，直到他肯定自己胸口迸裂。

河魚拉光了備線。穆立肯伸出血色盡失的手指，慌慌張張地拉住釣線；河魚奮戰不歇。備線鬆開，不再纏綑在捲線器上──誰會料到一條河魚竟能拉光六十碼的備線？釣線滑過捲線器的導環，穆立肯往前一躍，趕忙伸手抓取，釣線全數從捲線器上鬆脫，魚兒遠遠游向下游，扯動穆立肯雙手間的釣線，他可以感覺河魚拉著釣線一碼一碼地往前游，魚兒浮出河面，縱身一躍，撲打水面，釣線從他手中溜走，魚兒掙脫，重獲自由，留下穆立肯伸長了手臂站在水中，似乎擺出懺悔、哀求的姿態。

釣線散漫地漂過河面。他打了一個冷顫。他的釣竿和空空如也的捲線器倒插在碎石之間。林木無動於衷，靜靜地環繞著他。四下只見河水潺潺流經林間與雪地，永不停歇，永無休止，吟唱著最輕盈、最寂靜的水語。

（摘錄全文完，本文選摘自《拾貝人》，時報出版）

(中國時報)