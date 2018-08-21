白橘連線 2020柯宋配有影

2018年08月21日 04:10 中國時報 張立勳 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜20日合體出席「台北監督連線」成立造勢活動，宋楚瑜致詞時，大讚柯文哲在首都執政，很多想法都與親民黨相似，柯文哲敢說「兩岸一家親」，與親民黨看法相同，宋說，柯了解做為一個政治人物，最重要的就是務實！

敢說兩岸一家親 柯務實

距離11月24日投票不到100天，選戰進入白熱化，各陣營卯足全力拉攏盟友，柯文哲與宋楚瑜昨日連袂出現在「台北監督連線」成立茶會，該聯盟成員包含親民黨黃珊珊、林國成、洪士奇、無黨籍陳政忠、徐立信及前國民黨議員李慶元，此舉被視為拉攏橘軍，組織為柯家班，力挺柯文哲的態勢不言可喻，2018年底白橘合作成形，2020總統大選「柯宋配」充滿想像空間。

「台北監督連線」成員昨推出「放下藍綠、民生第一」文宣，成員「戰袍」以白為底，並有藍綠色字樣，與柯文哲競選的主色調相似；親民黨與市府廣邀媒體採訪，場面熱絡，媒體爭相觀看柯、宋互動。

柯宋2、3個月見一次面

宋楚瑜致詞時打趣地說，柯宋就是最好吃的法國麵包「可頌」，他雖然對「柯宋配」參選總統一說表示，心裡掛念的是柯文哲把市政做好，但也說如果藍綠都做不好，最後就讓柯文哲展現才華。

至於合體是否代表親民黨與柯文哲正式結盟合作？宋楚瑜說，柯文哲入主市府3年多，放下藍綠，說實話、做實事，親民黨與柯不是現在才開始合作，上次選舉後，就一起協助推動市政。

柯文哲受訪時則說，他與宋主席每隔2、3個月就會私下見面，平常溝通沒有問題，但柯也語帶保留說，「要談甚麼合作，也不會在這種場合談」。

最大公約數 不滿意可忍受

柯文哲雖直指籌組柯家軍是「過度解讀」，但他也表示，成員之中有4個現任議員，「平常都認識、也滿支持我。」柯積極拉攏各陣營的野心，不言可喻。

至於柯文哲自評是「台灣社會的最大公約數」，媒體詢問是否有意做藍綠之外的第三勢力共主？柯文哲則表示，前總統李登輝有個名言「雖然不滿意，但可以接受」，但後來他發現政壇其實是不滿意但可以忍受，可以做到每個人都可以忍受，就已經是極限了。

(中國時報)