藍綠弱化 無色覺醒 中性選民近半數

2018年08月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會昨天公布民調，民進黨認同度腰斬到24.5％，創下歷史的新低，藍綠兩黨勢力是2年來最接近時刻，但合計仍未過半數，顯現藍綠已經弱化，中性和獨立選民則接近半數，藍綠的認同度下滑，無色快速覺醒，預計將反映在年底地方大選的投票行為上。

民進黨認同度 創新低

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台灣基本上是以兩大黨為主軸及數個小黨構成的政黨體系，政黨認同的測量在相當程度上可較精確地反映藍綠勢力與分布。

民調顯示，有4.8％民眾強烈支持民進黨，19.7％是溫和民進黨，46.9％為中性選民，20.2％屬於溫和國民黨，4.3％強烈支持國民黨，另有4.2％表示不知道或拒答。

換言之，目前台灣藍綠勢力的分布，大體上是24.5％綠、24.5％藍、46.9％是中性或獨立選民，綠藍力量不相上下，這是蔡總統執政以來兩黨支持度首次「戲劇性交會」，也是「近2年來藍綠勢力最接近的時候」。

和上個月相比，民進黨認同度下降0.7個百分點，國民黨上升3.8個百分點，中性或獨立選民減少2.7個百分點，但仍在誤差範圍內。他說，這是台灣政黨政治史上一個特殊的時刻，藍綠勢力合計只有49％並沒有過半，甚至只比獨立選民多2個百分點。

藍綠勢力 2年來最接近

他認為，這項數據反映出，在台灣社會有為數可觀的人對兩大政黨的失望與不滿，民進黨與國民黨社會支持力量顯著且持續衰退，必將反映在2018地方大選的過程與結果。

以過去2年多的民調趨勢來看，民進黨認同度最高是2016年6月的51.6％，隨著蔡政府執政表現逐漸失去民心，認同度一路下滑，目前只剩24.5％，是歷史的新低點；國民黨則從2016年5月最低點16.6％開始，呈現低迷但穩定狀態，狀況也不理想。

不過，中性和獨立選民在過去2年中卻呈現了相當大的高低起伏，最低是在2016年6月的27％，最高點在7月49.6％，目前的46.9％仍是歷史高點。游盈隆表示，台灣正在出現一個空前的「政黨選民解組」現象，且持續在進行中，顯示兩黨正遭遇來自選民的空前威脅與挑戰。

(中國時報)