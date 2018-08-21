占著立委想台東縣長？饒慶鈴逼辭 劉櫂豪嗆制度問題

2018年08月21日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴競選後援會發布文宣，要劉櫂豪辭掉立委，再來選縣長。（莊哲權攝）

九合一選舉倒數95天，台東縣長選戰出現煙硝味！國民黨參選人饒慶鈴陣營20日發布文宣，要求民進黨參選人劉櫂豪先辭掉立委，專心選縣長；劉櫂豪回應，選舉公職人員各類任期不同，是制度問題，毋須在個人問題上扭曲、攻擊。

比照黃健庭 標準應相同

饒慶鈴競選後援會以「辭立委，選縣長，黃健庭做到了，劉櫂豪你呢？」為題發表夾報文宣指出，8年多前劉櫂豪陣營要求黃健庭辭立委選縣長，黃做到了，4年前劉再度選縣長，雙重標準不肯辭立委，今年依然占著立委想縣長。

饒陣營表示，現任立委如果抱著「選不上縣長，還可以繼續當立委」的投機心態，就是將縣民選票當賭注，怎麼選，自己都是贏家，如何讓人相信會為百姓造福？

饒陣營指出，近日時代力量與公民監督國會聯盟都公開呼籲參與縣市長選舉的現任立委，應在登記時辭去立委職務，展現對選民負責任的態度，建立新的政治典範，同時能讓立委補選與縣市長合併舉行，讓補選效率更高。

辭立委再選 不要再推拖

饒陣營表示，「辭立委選縣長」也是多位綠營人士的主張，民進黨籍台北市議員高嘉瑜呼籲競選台北市長的同黨立委姚文智辭掉立委，劉櫂豪立委在4年前帶職參選縣長時做不到，希望劉這次不要再以「法律沒有規定」繼續推拖、耍賴。

劉櫂豪回應表示，選舉公職人員各類任期不同，是制度問題，不是個人問題，如果大家認為任期調整是重要議題，應該透過修法去調整任期不一致的現象。

任期不一致 劉盼勿扭曲

他說，就因這是制度問題，所以2012年饒議長帶職參選立委，並未以此點攻擊，要求別人辭職是政治語言，國家要長遠發展，制度性討論是必要的，不必在個人問題上做扭曲、攻擊。

劉櫂豪20日在中華會館發表首支文宣CF「台東夢的推手」，他說，從2005年第一次參選台東縣長，13年來參選從一開始的政治活動，慢慢的，更像一種「回家」的過程，雖有許多波折，但感謝一路上許多人的陪伴，一起走在回家的路上。他也提到，阿公劉洋幫他取「櫂」這個字，是船槳的意思，他期許自己，能夠作為台東夢的推手，肩負起舵手的責任，帶領台東啟航。

(中國時報)