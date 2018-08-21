區域立委參選人 藍綠未強制規定

立委轉戰百里侯一覽表

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中國時報
／台北報導

藍綠有12位立委投入年底縣市長選舉，是否應請辭？民進黨發言人何孟樺表示，每個縣市選情不一，民進黨並沒有強制規定一定要辭，這部分尊重參選人。

國民黨方面，也有多位區域與不分區立委投入年底縣市長選舉，黨中央表示，主席吳敦義之前已經宣示，不分區立委在適當的時機會請辭，包括完成登記，或是9月底立法院正式開議都是可能的時機點。

至於區域立委，文傳會代理主委唐德明表示，黨中央並沒有任何討論，以國民黨目前在立法院的席次，少1席就是少1分戰力，不分區立委可以遞補，但區域立委請辭問題，黨中央尊重參選人本身的決定。

民進黨共有5名立委帶職參選，包括參選台北市長的姚文智、投入台南市長的黃偉哲、高雄市長的陳其邁、宜蘭縣長的陳歐珀、台東縣長的劉櫂豪。

之前民進黨台北市議員高嘉瑜就曾建議姚文智辭去立委以展現參選決心，讓雙方陷入言語交火。民進黨祕書長洪耀福當時就表示，過去民進黨並沒有辭立委的慣例，也沒有強制性的規定。

民進黨中央尊重各綠委參選人自行決定是否請辭，對於是否支持立委補選合併在九合一選舉？何孟樺表示「不予回應」。

中選會主委陳英鈐表示，《選罷法》明定要在3個月內完成補選，若在8月24日後不久請辭立委，補選日有可能與九合一選舉同天；由於過去沒發生過補選日與大選日同1天的狀況，且今年又適逢不少公投，若真的有立委請辭，還需要召集委員會討論。

(中國時報)

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