張麗善 唯一表態辭立委

2018年08月21日 04:10 中國時報 孟祥傑 ／台北報導 ／台北報導

年底縣市長選戰，多達12位現任立委轉戰百里侯，但只有參選雲林縣長的國民黨不分區立委張麗善，表態將辭去立委，展現破釜沉舟的決心，其他11人表示不會辭或尚未決定，需視黨中央的決策，再宣布是否辭去立委。

張麗善說，辭立委參選的決定，是一開始要選雲林縣長便已表明的態度，且迄今未曾改變過，她會選擇一個適當的時機辭立委；至於何時是適當時機，則將評估選戰及政治大環境的演變再做決定。

與張麗善同黨且同為不分區立委的徐榛蔚則表示，不會辭立委參選花蓮縣長，她表示，區域立委負有地方需求及民意反映任務，她身為不分區立委，代表政黨的理想性及專業度，性質與區域立委截然不同；轉戰高雄市長的民進黨不分區立委陳其邁，其發言人林瑩蓉表示，相信民進黨會以國會運作及整體選情需要，做出符合人民期待的決定，且不分區立委也沒有辭不辭立委再參選縣市長的問題，不過，仍尊重黨的決定。

民進黨立委陳歐珀、黃偉哲也均以「配合黨中央」為由表示，尚未決定是否辭立委，姚文智則透過幕僚強調，他已宣布選輸台北市長即退出政壇明志，且是否需辭立委參選也非個人能決定。

國民黨陳學聖以「當選會做到無縫接軌」，表明不會辭去立委；林為洲、楊鎮浯則分別以新竹縣、金門縣均僅1席立委，辭立委將讓鄉親失去在中央的話語權，表示不會辭；中部的盧秀燕、王惠美則說目前尚未決定。

(中國時報)