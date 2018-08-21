新聞透視》騎驢找馬尋百里侯 愧對選民

2018年08月21日 04:10 中國時報 郭建伸

12位立委轉戰百里侯，是否要辭立委宣示參選決心，各陣營自有盤算，也與選舉節奏、勝選機會有關。雖然帶職參選並無觸法，但可以預料立委帶職參選，必定無法全心在立法院審理法案，既領了公帑卻在忙選舉，誓言爭取當選，卻又留著立委身分做後路，參選人若無破斧沉舟的決心，很難獲得絕對性勝利。

九合一選舉參選人將於27日開始登記，今年底共有12位藍綠立委投入百里侯之戰，但至今僅有國民黨雲林縣長參選人張麗善表達辭意，其餘11位要不要辭，何時辭？均刻意保持模糊。

本屆縣市長選舉，立委林佳龍、魏明谷各自挑戰台中市長、彰化縣長，兩人皆以請辭立委明志，最後都逆轉勝當選。今年，民進黨台北市長參選人姚文智的民調起不來，姚陣營認為台北市議員高嘉瑜靠向柯文哲，要求高退黨，卻被高嘉瑜回嗆，姚應在8月底辭立委，以徹底展現參選決心。姚高雖已和解，但高挑起的疑問，已在許多人心裡發酵。

帶職參選爭議並不是今年才發生，2014年時，國民黨提名時任政委的簡太郎、楊秋興及國健署長邱淑媞參選縣市長，當時綠委李俊俋、陳其邁與陳歐珀都公開舉行記者會，質疑公務員必須遵守《公務員行政中立法》規範，強調一定要辭官參選，「不能吃碗內看碗外」。

2016年，新北市長朱立倫參選2016年，新北市長朱立倫參選總統時，民進黨籍的市議員群起激憤，不僅在市府拉布條要求朱請辭下台，雖然《選罷法》中規定公職人員就職未滿1年者不得罷免，但議員們仍大聲疾呼要連署罷免提案。

4年過去，今年底陳其邁要選高雄市長、陳歐珀要選宜蘭縣長，現在也還沒有辭立委，這兩位戰將的昔日諍言變得格外諷刺。

帶職參選縣市首長是否合理，公道自在人心，但面對帶職參選，不該有兩套標準，奉勸想再往上晉升的立委諸公，盡早辭職明志、背水一戰，別再讓選民覺得百里侯是「騎驢找馬」得來的。

(中國時報)