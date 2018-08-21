黃健庭展決心 魏明谷尊重對手

2018年08月21日 04:10 中國時報 莊哲權 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

黃健庭於2009年辭去立委一職，全力參選縣長，他說，當時是對手劉櫂豪陣營逼他辭的，也正好藉此機會讓選民知道自己破釜沉舟的決心，讓自己沒有後退之路，更不希望留給台東鄉親「占著一個位子，又想著另外一個位子」的印象。

黃健庭於2009年10月毅然決然辭去立委一職，他說，當時好像是劉櫂豪陣營，或是劉本人逼他辭掉立委，已經不太記得，經過考量之後，決定不給自己留退路，讓台東鄉親知道他的決心，當時已有心理準備，萬一落選可能會兩頭空，而當時他也提出立委補選與縣長選舉合併舉行，一次解決，可以節省公帑開支。

黃健庭說，劉櫂豪4年前參選縣長時，也有人拋出要劉辭掉立委的議題，當時劉的回答是「法律沒有規定」，他說，當時他辭掉立委，其他人不一定要照著做，畢竟每個人的考量、選擇不一樣。

黃健庭也提到，劉櫂豪這幾年來不是選縣長就是選立委，參選的次數相當多，而且密度頻繁，難免讓人認為劉每兩三年就在拚選舉，是否影響到立委職務的行使，仍有探討空間。

彰化縣長魏明谷表示，4年前辭掉立委參選，是基於當時的整個情勢和個人的自我考量，並沒有特別的地方，心情很平靜。面對這次選戰，魏明谷表示，「辭或不辭為各候選人的選擇，我們都給予尊重。」

(中國時報)