新聞透視－可頌麵包 攪亂2020一池春水

「柯宋配」被喻為2020夢幻組合。圖為2015年台北市長柯文哲（左二）和宋楚瑜（右一）一同出席親民黨立委參選人黃珊珊（右二）競選總部成立大會，柯文哲致贈「改變成真」的中堂給黃珊珊。（本報資料照片）

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中國時報
宋楚瑜參選紀錄

親民黨與無黨籍議員參選人組成的「台北監督連線」正式成軍，不過媒體關注的卻是「可頌麵包」。一個是超人氣的台北市長，一個是執行力有口碑的前台灣省長，柯文哲與宋楚瑜送做堆，兩人高度互補，稱得上「天作之合」，「柯宋配」堪稱2020亮點最高的夢幻組合。

兩人務實 厭惡藍綠惡鬥

2014年，挾著白色力量風潮，柯文哲在國民黨的優勢區，以一介政治素人當選台北市長，創下諸多台灣選舉史上的新紀錄。然而，既無政治資歷，也沒有執政團隊，柯文哲忙著找人之際，更不忘找個「門神」做政治諮詢，尤其在行政事務方面，政績有口碑的省府團隊就成為柯效法的對象，而宋楚瑜就是總顧問。

雖然一個出身墨綠，但已經跳脫政黨框架；一個大半輩子都在國民黨，還曾想把「大宅門」盤回來，現在另立政黨，立意在藍綠之外走出第三條路；一個是年輕人的神，民調居高不下；一個是老成持重，政治資歷完整。

撇開政治意識形態，兩人都對於藍綠惡鬥、爭權奪利，政黨利益為先的台灣政治現狀，都非常反感；兩人共同的特質是務實，追求的目標一致，因為台北市政，拉近兩人的距離，也更加了解彼此的政治藍圖，讓白橘合作更具體。

在兩大黨主導的台灣政治，所謂的政黨輪替，就是藍綠轉動而已，非藍即綠，做得爛下台，但上來的有比較好嗎？2008年民進黨慘敗，立法院席次不到4分之1，有人說給民進黨30年，都爬不起來。

第三勢力行情 只是開始

未料，馬政府亦失民心，綠營竟然在8年後就班師回朝，還把國民黨打到趴在地上，但是，民進黨2016年執政以來，又做了什麼？2年前，若談2020年，國民黨沒人敢吭氣，現在可是不少人躍躍欲試，原因也只不過是蔡政府執政不力。

其實，2016年宋楚瑜攻下近13％、約160萬的選票，已反映民心向背，但兩大黨並未體察民之所欲，在2020年可預見第三勢力空間會更廣，如果人選對了，那更加大有可為。

2020年，距離宋楚瑜首度參選總統20年了，這位能做事的「老師傅」會不會繼續站在第一線，力拚政治生命的第二春？或是退到第二線，扮演KING MAKER，與台北市長柯文哲白橘合作？或如柯文哲所言「世事難料」，但可以確定，搭上人民覺醒的氣旋，第三勢力的行情只是開始。

(中國時報)

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