為自己搭舞台 老宋還有行情

圖為習近平在北京人民大會堂會見親民黨主席宋楚瑜。（中新社）

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中國時報

「我若不去，那一年大家就去不成。」2016年，蔡英文總統委託親民黨主席宋楚瑜代表出席APEC經濟領袖會議，泛藍支持者不解宋楚瑜為何要向綠靠攏，為蔡英文奔波時，宋楚瑜曾如此表示。

明知會被攻擊「橘子變綠」、「晚節不保」，但宋楚瑜老驥伏櫪、志在千里，早已跳脫藍綠，只想在有生之年替這片土地多做點事。

「雖然我沒有當上船長，但我不能把這船弄沉！」跟隨宋楚瑜多年的立委李鴻鈞回憶，2016大選開完票，對於「再度」落選，宋楚瑜坦然接受這樣的結果，但也期許親民黨既在立院攻下3席，可以在立院成立黨團，未來不能把台灣這艘船弄沉，有機會的話要幫忙讓它駛得更好，不能撞上冰山。　曾經是喊水會結凍的「大內高手」，更是400年來唯一的台灣省長，宋楚瑜領導下的「省府團隊」，曾創下90％滿意度，2000年大選，以無黨籍身分參選，宋楚瑜颳起的旋風，距離總統大位僅一步之差。

但隨著馬英九的崛起，宋楚瑜的空間遭到壓縮，2012年總統選舉更只得到2.8％的選票，形同宣告老宋「玩完了」！不過，2016再度扮演母雞的宋楚瑜，除打死不退的鐵粉依舊，大環境也顯然出現反轉。投國民黨不甘心、投民進黨不放心，讓宋楚瑜成為另一個選擇，總統大選拿下近13％的選票，反映的正是人民已經厭倦藍綠的惡鬥。

宋楚瑜出席2017年的APEC經濟領袖會議時，在各國領袖面前致詞時，曾拋出 「繩子說」，直言歷史是鏡子，不是繩子，歷史教訓要引以為戒，但不要把歷史當成繩子，反成了心結。

宋楚瑜離開國民黨後，一路遭到打壓與排擠，與過去的風光不可同日而語，宋楚瑜是有太多的憤恨不平。如今，宋把繩子剪掉，把手、腳的繩子解開，拋開與國民黨的恩怨，伸出雙手打拚第三勢力，在2020持續扮演吃重角色。

(中國時報)

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