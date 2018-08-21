宋引《阿房宮賦》酸藍綠

2018年08月21日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

「白橘」合作拚年底選戰，外界認為「柯宋配」很可能劍指2020總統大選，親民黨主席宋楚瑜昨被問到，若台北市長柯文哲連任成功，是否希望柯文哲「做好做滿」？宋楚瑜未把話說死，一再強調，盼柯把市政做好，讓市政更上一層樓。

選戰倒數3個月，柯文哲與宋楚瑜昨皆出席「台北監督連線」成立茶會，宋楚瑜說，他現在最掛念的，就是盼柯文哲可以連任，好好做好；柯也宣告力挺「台北監督連線」議員，象徵白橘合作儼然成形。

媒體詢問，宋楚瑜對於柯文哲的施政是否有需要改進之處？宋楚瑜以愛護的口吻說，柯文哲有時候難免性急，「會說一些話」，但柯文哲就像孔老夫子形容顏回「不二過」般，對被批評的事，柯不會重複去做，他會自己修正，這點很不容易。

柯文哲昨致詞表示，「台北監督連線」的公托、公宅政見，剛好是北市府用力推行的政策，他很樂意為台北市民推薦台北監督連線的議員。

雖然很多人認為，柯宋同台就是正式宣告白橘結盟，但柯文哲僅說是合作，不要講結盟。宋楚瑜則說，從2014年選舉後，親民黨市議員都很協助柯，一起在台北市推動重大建設、為民服務工作。

不過，宋楚瑜話峰一轉說，讀歷史是要記取教訓，就像晚唐詩人杜牧在《阿房宮賦》所寫，如果君王可以愛護老百姓，國家怎麼會亡？過去就是因為國民黨做得不好，才讓民進黨執政，民進黨做得不好，又讓國民黨執政，最後就讓柯文哲展現才華。

(中國時報)