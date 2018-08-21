民進黨「選民不會搖擺」 國民黨「白橘能配多久」

2018年08月21日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜昨在台北市議會「合體」，綠營認為，「白橘合作」態勢已很明顯；藍營則指出，柯的立場反覆，「白橘」能合作多久，尚待觀察。

綠委許智傑說，宋楚瑜昨帶領市議員「小雞們」與柯同台，代表雙方是百分百合作，「態勢相當明顯」。

許智傑分析指出，柯原是無黨，有各黨通吃的優勢，現與親民黨百分百合作，或許在選戰組織上有加分，但實際上會引發綠營選民反彈，「綠營支持者不會因此再搖擺」；三黨共同競爭下的台北市，對於民進黨而言仍有機會。

民進黨選對會召集人陳明文說，民進黨在台北市長已推候選人姚文智，黨提名的市議員就由姚文智去帶動，民進黨整體策略上就是如此，柯文哲與誰合作、站誰的台？那是他的選舉策略，不予置評，可確定的是對民進黨影響不大，反而是親民黨過去與國民黨關連較大，可能對國民黨有影響。

至於2020「柯宋配」有無可能？許智傑認為，不太可能配成功，一來是宋楚瑜當過省長、選過總統，雖然沒有當選，但政治資歷豐富，「要也是宋柯配，怎麼會甘於柯宋配？」但柯現在人氣高，兩人若要選總統沒那麼好「喬」。

綠委何欣純說，柯文哲一直強調自己是不分藍綠的中間力量，且在兩岸議題上採取親中態度，等於政治立場偏向淺藍，基調與親民黨不謀而合，認為「白橘合作」早就有脈絡可循。

國民黨立委李彥秀則指出，國民黨、親民黨與柯文哲都講兩岸一家親，但柯文哲真正的兩岸論述是什麼？柯文哲去找了前總統李登輝後，李登輝對他提了「特殊國與國關係」，這兩種論述之間有衝突，柯文哲的立場又是什麼？李彥秀認為，柯文哲沒什麼核心價值，立場搖擺不定。他現在認為北市選情穩定，就開始南北跑，感覺有意爭取2020，不過柯向來反覆，「白橘」可以合作多久，尚待觀察。

(中國時報)