贊同兩岸屬一中 增11百分點

民眾對「兩岸同屬一中」認同度增加。圖為台胞青年千人夏令營活動。（新華社）

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中國時報
／台北報導

台灣民意基金會昨天針對兩岸關係公布最新民調，不贊成「兩岸同屬一中」的比例，兩年間下滑了14.2個百分點，贊成者增加11.3個百分點。基金會董事長游盈隆表示，這是一個明顯的轉變，印證「中國引力」在台灣增強中。

商人、高階白領占多數

民進黨政府執政2年多，兩岸關係陷入僵局，陸客不來更讓台灣觀光產業慘澹，台灣民意基金會昨天公布最新民調，對於「兩岸同屬一中」有8.1％民眾表示「非常贊成」，19.3％「還算贊成」，28％不太贊成，36.3％「一點也不贊成」，另有8.2％沒意見或拒答。

游盈隆表示，換言之，在20歲以上的台灣成年人中，有6成4反對「台灣與大陸同屬一個中國」，2成7的人贊成，顯示現階段台灣主流民意並不接受「兩岸同屬一中」的主張。

進一步分析發現，年紀越輕，越傾向不贊成，只有45歲以上的人贊成的比例稍高，但也未超過3成6。反對「兩岸同屬一個中國」的在每種職業類別都占多數，但生意人、高階白領人員和退休人員有略多人贊同。

贊成統一 增6.7個百分點

但是，他說，值得注意的是，台灣人不贊成「兩岸同屬一中」的比例，兩年間下滑了14.2個百分點，贊成的人兩年間則增加了11.3個百分點，「這是一個明顯的轉變，似乎印證了中國引力在台灣增強中的觀察。」

此外，對於兩岸「終極統一」的問題，民調顯示，在20歲以上台灣人當中，有6成4的人基本上不贊成「兩岸終極統一」，但也有2成6的人基本上贊成。

游盈隆表示，台灣人對「兩岸終極統一」的態度傾向沒有大的改變，但兩年來，台灣人在「兩岸終極統一」態度上也出現一些轉變。具體地說，贊成「祖國統一」的人增加了6.7個百分點，不贊成的人減少了4.4個百分點。「這是一種不尋常的突變」，至於造成這項突變的原因為何？值得深入探究。

調查委託山水民意研究公司進行，訪問時間8月13、14日，有效樣本1074人，在95％信心水準抽樣誤差約正負2.99個百分點。

(中國時報)

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