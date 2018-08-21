赴陸學中醫 600台生爭25名額

2018年08月21日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

今年北京中醫藥大學對台招生名額是25人，但竟有600名台灣學生報名，有台生表示「學校都快瘋了」，據了解後來招收60人。台生們一來就摩拳擦掌問如何在大陸開診所，台籍醫師給學弟妹忠告，先把功夫練好，以後病患搭飛機、搭9個小時高鐵來看診都是很平常的事情；至於開業要慢慢磨練，大概執業8年後時機才算成熟。

台生透過校內管道得知，今年北京中醫藥大學有600名台灣學生申請，是以往的3、4倍，原來的門檻是前標，可能最後都漲到頂標。

至於爆棚原因，台生認為惠台政策不是主因，因為台生在陸擔任中醫本來就有一些優惠，主要還是「台灣自己的問題」，政策混亂讓學子看不到未來，只好一股腦往外跑。

台籍醫師林峻生說，今年的台生展現很強企圖心，去大陸就是要去發展，但他建議不要太早開業。因為開業遠遠不是只有專業能力，還有很多雜事、人情世故，需要時間磨練，他認為門診4、5年之後，功夫比較穩定，再去學醫院經營，約要花2、3年，所以適合時機大概是執業8年後。

有人說，大陸醫師月入2000元人民幣，林峻生強調，這是10年前行情，他的一個學弟北中醫碩士畢業3、4年，也在北京別人的診所執業，現在一個月光是繳稅就繳人民幣1萬元！以稅率20％來算，推估每月實拿16到20萬台幣。

為何大陸醫師收入變多？林峻生解釋，第一，大陸醫改之後，醫療保險給付已經趕上台灣；第二，大陸醫療資源極度不平均，踏出大城市之後就是天堂跟地獄的差別，因此診所雖多、好醫師很少，在北京執業的醫師，腹地遍及華北、東北2、3億人口，患者從黑龍江、山西搭飛機來，從甘肅搭9個小時高鐵，或從葫蘆島開3、4個小時車來都很正常。所以，既然不缺病患，也就沒有太大必要開診所。

(中國時報)