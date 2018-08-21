做好台醫品牌 站穩大陸市場

北京中醫藥大學博士、北京天承金象中醫診所主治醫師林峻生。（簡立欣攝）

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中國時報
／專訪

台籍醫師如何在大陸生存下去？北京中醫藥大學博士、北京天承金象中醫診所主治醫師林峻生表示，台灣人在大陸不管待多久，永遠不會被當大陸人，總會被稱為「那個台灣醫師」。既然如此，就把台灣的價值做出來，例如看診實在，不亂賺藥錢，病患就不用多吃藥；問診詳細，讓病患感受台式服務。

林峻生2002年赴陸讀醫，2009年讀博士，畢業後第2年開始在主打「完全由台籍醫師坐鎮」的北京天承金象中醫診所看診，並曾擔任該診所院長5年。

近年向林峻生詢問如何在大陸工作的台醫愈來愈多，他點出一個迷思，很多台灣人來大陸工作，總想被認同為當地人，但那是不可能的！不管你做甚麼，不管你來30年、50年，你的標籤永遠有「台灣」兩個字，不管你喜不喜歡。

在醫院的經營上，他刻意和大陸醫院「差異化」。林峻生說，大陸醫院的營運結構是掛號費低，醫師收入低，所以醫師會開很多檢驗和藥品，藥可能一開就是一、兩千元人民幣，且一吃兩三個禮拜，藉由提成來平衡醫師收入；他們則是掛號費稍高，但只開病患需要的藥和檢驗，藥品可能只要500元人民幣，且是先開個3、5服藥，看藥效如何再調整，「本地患者滿接受這種方式，診所每年營業額都在增加」。

為何大陸醫院不這麼做？林峻生笑說，因為賣藥可以賺快錢，不好戒。例如掛號費減五分之一，門診量會大很多，醫師有名氣，又可以靠藥的提成賺很多。「但這跟我們的核心價值不符！」林峻生說，他們的核心價值，一是關懷，另一是不要傷害患者。他們比較小心，寧願接少一點病患，但每個病人都顧好；他不只希望自己做好，還希望每個台灣醫師都做好，因為一旦有個台灣醫師無良，別人不會說某某某不好，而是說「台灣醫師」不好，砸掉整體品牌。

林峻生說，前人種樹後人乘涼，前人砍樹後人只能曬太陽；希望大家都做好，這樣每個人都有飯吃。

(中國時報)

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