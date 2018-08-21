美智庫指川普相信蔡不會挑釁陸

2018年08月21日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統赴洛杉磯買咖啡，引發大陸官民抵制85度C，蔡英文昨天在美國休士頓出席台商產業論壇時意有所指表示，台美擁抱相同信念，都致力於強化自由市場體系，保障企業能自由營運，不輕易受到政治力量干擾。「希望美國政府能持續與台灣一同捍衛這些價值」。

美國《紐約時報》19日評論指出，蔡英文總統出訪友邦先後過境美國洛杉磯和休士頓，雖然短暫激怒中國大陸、引起強烈抗議，但台美關係持續深化，而且蔡總統訪美行程獲得美方禮遇。蔡總統此行是川普簽署《台旅法》後，台灣領導人首次踏上美國領土。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任葛萊儀（Bonnie Glaser）則說，川普政府此次允許蔡總統造訪雷根圖書館和詹森太空中心，就是「信任她不會說任何話或做任何舉動升高兩岸緊張關係」。

蔡英文出訪最後一站過境美國休士頓，在當地時間8月19日上午（台北時間20日凌晨）出席台商產業論壇，美國在台協會主席莫健、美國聯邦眾議員強森、路易斯安那州州長愛德華茲也參與論壇。

蔡總統以英文致詞表示，台灣中油在上周與錢尼爾公司（Cheniere Energy）簽署一份重大協議，將向美國購買液態天然氣。錢尼爾能源公司的總部就位在休士頓，「這項協議將在德州與路易斯安那州創造上千份薪酬優渥的工作機會」。

在Point Comfort，台塑也即將完成一項大型擴建計畫，另外，台塑也宣布將在路易斯安那州的St. James Parish，興建新的製造工廠，她說，這項造價數十億美元的計畫完工後，也可望為當地創造上千份工作機會。另外，富士康不僅在休士頓有組裝廠，最近更已在威斯康辛州開始打造另一座新廠。

蔡英文指出，這些企業以及在美國各地深耕的其他台灣公司，都在展現台美之間的合作潛力，也展現出台美關係的互惠本質，隨著越來越多台企前進美國，及台灣經濟現越來越好，雙邊關係一定能越加堅實。

(中國時報)