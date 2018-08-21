抗議課綱去中化 民團批媚日

藍天行動聯盟等22個團體昨集結教育部前抗議高中歷史課綱「去中國化」。（林志成攝）

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中國時報
／台北報導

教育部課審大會日前決定了12年國教高中歷史課綱，藍天行動聯盟等22個團體昨天到教育部前抗議，他們認為，民進黨正在推動的歷史課綱，美其名為重視區域而反對「天朝史觀」，其實骨子裡就是「去中國化」，就是加強媚日。

藍天行動聯盟、中華民國退將總會、中華民國退伍軍人權益促進會等22個團體的2、30人今天到教育部前抗議， 他們拿著「數千年中國史，堂堂儒家思想是東亞史源頭，怎能去中國化」、「台灣人不是日本人，不要倭國課綱」的牌子，表達立場。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，民進黨推動的歷史課綱，無論是依據「同心圓」理論，或者「多元史觀」或者「分域」主張，都是欺人之談。以「天朝史觀」來說，那是中國歷史的時代產物，清朝結束後，還有那個中國人自以為中國是「天朝」？他認為，「天朝」是古代中國人的一種驕傲與自信，那是歷史事實，跟課綱有什麼關係？

武之璋說，即使以「分域」來寫歷史，中國的比重都應該比日本重得多，因為中國是東亞文化最悠久的大國；即使以「分域」來寫歷史，也不能抹去日本文明曾經誤入歧途，日本人曾經實行軍國主義，曾屠殺四鄰的事實。

教育部國家教育研究院則發表聲明回應說，高中歷史課綱三個分域各以台灣、中國、世界為重點，強調不同分域的互動連結，並未「去中國化」，也未以東亞史取代中國史，而是讓學生對於中國史學習，從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。

教育研究院說，「中國」的意義與範圍隨歷史發展而變遷，歷史上的中國非「遺世而獨立」，它與世界，特別是東亞世界的其他國族互動頻仍，它的歷史發展也與其他地域的歷史發展相關。

(中國時報)

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