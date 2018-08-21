經營雙港 擘畫海線發展願景

臺中市議會舉行「107年度地方治理論壇」，邀請東海大學政治學系暨研究所助理教授林子立（左起）、彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆、議員王立任、議員楊典忠、麗明營造董事長吳春山、中興大學財務金融學系教授楊東曉等專家議員，探討地方治理策略。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導
臺中市議會18日上午舉行「107年度地方治理論壇」打造繁榮進步大台中，不少民眾到場參與，關心台中市政。（黃國峰攝）

台中擁有得天獨厚的特殊條件，去年已躍升為台灣第2大城，需要更多的資源進駐！臺中市議會舉辦地方治理論壇第3場在海線登場，邀請在地市議員及多名學者集思廣益，深入探討如何「打造繁榮進步大台中」，會中喊出「海線雙港副都心」，透過交通、觀光、教育及產業等多面向精闢建言，共同擘畫台中海線發展願景。

「台中人的心聲：早日定都台中市！」論壇邀麗明營造董事長吳春山專題演講，他表示，台中不缺水、不怕颱風，上山下海都方便，還有聞名世界的大甲媽祖，優越的地理位置及特殊的人文條件，南北都照顧得到，做為首都十分合理。

產學合作 均衡發展

吳春山舉例說，澳洲將首都設在坎培拉，而不在熱鬧的雪梨及墨爾本，更能印證均衡發展的重要，政府長期將資源放在台北，造成頭重腳輕，是不健全的發展，而台中已成為第2大城，需要擁有更多資源才能真正繁榮。

中興大學財務金融系教授楊東曉表示，站在學術立場來看，中部地區擁有黃金走廊，最重要是產業發展，台中地區的大學很多，每年有4萬多名畢業生，如何進行產學合作，讓這些勞動力留下來，留住人才發揮1加1大於2的效果，是政府及產業的共同責任。

如何打造繁榮進步大台中？東海大學政治學系暨研究所助理教授林子立指出，城市轉型非常重要，他以母校東海大學為例說，歷經20多年來，校園依舊美麗，但附近東海別墅的交通卻一樣混亂；他強調，美學可以改變城市，利用設計徹底從基本生活改變，讓大眾居住更美好！

美學設計 改善居住

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆認為，交通的順暢決定了帶來多少觀光客，如何把遊客留在海線過夜才能真正發展地方，市府應當思考怎樣將效益做大，結合地方特色，將各處觀光景點加以整合大力行銷，讓遊客來到台中就能按圖索驥。

市議員尤碧鈴、楊典忠以及王立任提出精闢建言，包括「海線雙港副都心」逐漸落實，公車網絡密集、景點設施升級，4年來海線建設持續脫胎換骨中，致力縮短城鄉差距；但台中港特定區成長緩慢，公用設施徵收遲未開發，影響了地主權益，還有居民最擔心的空汙問題，及政府應投資孩子到國外交流，增廣見聞結交國際朋友，提高台灣能見度。

(中國時報)

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