結合在地 塑造自我特色

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中國時報
／台中報導

如何能讓城市邁向進步與繁榮？在臺中市地方治理論壇中，專家以「世界設計之都」赫爾辛基為例，暢談城市在轉型中最重要的是塑造自我特色，而主事者更應以在地特色為基礎、加以延伸並結合各項建設層面，形成左右城市脈動的「產業發展」模式。

東海大學政治系暨研究所助理教授林子立指出，台中縣市合併、台中發展為全台第2大城，東海大學周邊人、車與公車、攤販交雜出混亂的環境未改變，難道城市的繁榮與秩序、安全不能並存？

林子立舉赫爾辛基的例子，他說，擁有120萬人口的赫爾辛基也曾面臨轉型，該國政府以「設計產業」為主軸，發展出工業、創意與遊戲等不同面向的設計產業，更將「設計」運用在生活中，打造新型經濟與社會發展，徹底改變該城市，而台中在台灣扮演著樞紐角色，也應透過意象的改變扭轉大台中。

中興大學財務金融系教授楊東曉認為，產業發展攸關城市的商業，中部地區17所大學、每年畢業生多達4萬4000人，這些勞動力若能妥善規畫，將成為產業發展重要資源，「產業與人力資源若充分發揮，將形成1加1大於2的效益」。

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆表示，區域發展應結合在地特色，以海線來說，媽祖信仰就能發展為觀光休閒產業，尤其應串連起一整個觀光帶，將旅客留在當地住宿、消費，藉以帶動整體發展。

劉兆隆強調，政府應思考將媽祖遶境活動的效益增大，發展成全年性或每季都有的特色，進而打造成為地方觀光活動、走出屬於台灣的觀光路，並延伸出周邊的文創、產業，將成為對國際極具吸引力的特色。

(中國時報)

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