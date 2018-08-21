金融帳 2年淨流出3.8兆

央行公布第2季國際收支出現淨流出126.4億美元，除是連續32季淨流出， 改寫史上最長紀錄。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
蔡政府上台後金融帳流出趨勢

大崩盤！中央銀行最新統計，蔡英文總統上任2年，反映資金投資信心的金融帳淨流出高達1249.1億美元，折合新台幣逾3.8兆元，創歷任總統上任後前2年新高，「把錢逼走」的能耐狠甩扁馬兩朝，反映出國內投資環境不只病入膏肓，更幾近崩潰邊緣。

金融圈直言 咎由自取

「根本是咎由自取！」金融圈說得直接，不用談兩岸關係，台灣勞工問題搞不定、欠水、欠電，幾乎演變成國際笑話，還有誰敢投資？賴揆口號式解決六缺、拚經濟成為空談，呼籲政府不要只會閉眼推新南向，應該睜開眼睛看看資金外逃的問題要如何解決。

央行公布第2季國際收支，以直接投資、證券投資為主，也就是向來被稱做是「錢用腳投票」的金融帳，出現淨流出126.4億美元的驚人數字，除是連續32季淨流出，持續改寫史上最長淨流出紀錄，蔡總統任內無一倖免。

連32季淨流出 史上最長

不過特別的是，若拿歷任總統上任前2年的政績，蔡總統「把錢逼走」的能耐恐讓扁馬自嘆弗如。陳水扁總統上任前2年，金融帳淨流出49.31億美元，只有蔡總統的零頭，馬英九總統上任前2年，淨流入185.32億美元，不只錢沒流出，還逆向灌回台灣。

就怕「把錢逼走」成為蔡政府財經政策的照妖鏡，央行罕見提出說帖，強調因為台灣是經常帳順差，所以金融帳淨資產多呈增加，即金融帳多呈流出算是正常，但長期流出、或流出金額居高不下，則技巧性略過不提。

根據央行統計，金融帳連續32季淨流出，累計金額高達3,794.2億美元，約合新台幣11.57兆元，大概是台灣5年的稅收總額。

直接投資方面，即便外資對台投資增加31.6億美元，但被持續向外流出的居民對外直接投資23.7億元大幅削弱，這反映出國內投資環境不只加速惡化，也不看好蔡政府拚經濟的承諾與效果，致企業加速出走。

外資持續抽腿 台股隱憂

證券投資方面，居民對外證券投資淨增加153.9億美元，主要是保險公司投資國外債務證券，至於非居民證券投資減少64.9億美元，這是外資減持台股的結果。金融業提醒，外資持續抽腿，也為台股後市埋下隱憂。

(中國時報)

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