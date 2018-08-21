和艦上海A股掛牌 聯電股東臨會通過

聯電昨開股東臨時會，順利通過子公司蘇州和艦將在大陸A股掛牌上市申請案。（摘自聯電網站）

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中國時報
／台北報導

晶圓代工二哥聯電昨（20）日召開股東臨時會，決議通過轉投資子公司蘇州和艦將在大陸上海證交所以A股掛牌上市申請案。聯電財務長劉啟東表示，在獲得股東臨時會通過後，蘇州和艦首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在上證上市案，會盡速提出申請。

聯電股價昨日上漲0.35元，終場以17.55元作收，成交量達38,446張，三大法人合計買超9,389張。

聯電近年營運改以追求獲利為主要考量，獲得與會股東肯定，小股東發言期許經營團隊以世界先進股價為努力目標，也有有小股東提議聯電除買回庫藏股外，還可考慮辦理現金減資。

聯電董事長洪嘉聰對此表示，經營團隊會努力為股東爭取權益與福利，雖無法預告明年股利，不過，聯電未來將會採取高配息政策。現金減資與買回庫藏股都會納入聯電考慮，只是辦理現金減資要視手頭營運現金與未來擴充計畫而定。買回庫藏股金額相對較少，現金減資需要較多金額，資本支出大幅減少才會考量。

聯電決定以子公司蘇州8吋晶圓廠和艦為主體，偕同廈門12吋晶圓廠聯芯，以及IC設計服務公司聯暻等，申請在上海證交所以A股上市。聯電昨召開股東臨時會並獲股東支持決議通過。

有小股東問及洪嘉聰身兼聯電及和艦董事長，要如何顧及股東權益，洪嘉聰則表示未來會以聯電為重，99％的時間會留在台灣。

聯電表示，和艦申請發行A股，主要是希望大陸子公司可吸引更好人才，並進一步解決籌資問題。聯電將盡速提出和艦上市申請，這次將發行4億股額度內新股，占和艦發行後總股本將不低於10％。

(中國時報)

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