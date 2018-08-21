新南向風險高 投資額不增反減

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德昨日拿出數據指稱，2017年南向投資金額年增54.5％，顯見新南向政策已見成效，不過，依經濟部最新出爐數據顯示，今年前7月新南向投資金額不增反減，較去年同期減少36.25％。工總祕書長蔡練生指出，在台灣與新南向國家未能簽訂貿議協定並優化現有投保協定下，南進投資風險頗高，政府唯有協助建構良好環境，確保台商權益，業者才敢放膽南進投資。

對於前7月投資額銳減，經濟部官員指出，主因去年有重大南向投資案，拉高基期所致，在金額部分對印度、馬來西亞及越南等都較去年同期大幅成長。不過對紐西蘭投資掛蛋、對新加坡、澳洲、泰國等投資金額也都呈現大幅衰退，年減約80至90％。

蔡練生指出，市場大、GDP持續成長的中國大陸，仍是台商錢進海外的重要投資選項，只是最近幾年當地工資攀升、大陸業者日益壯大，台商面對不小競爭壓力，為此，部分業者轉進貴州等大陸二、三線城市、前進新南向國家，另有科技等業者遠赴美國等地發展。

蔡練生直言，南向也是台商投資選項，但要業者放膽投資，還需政府加把勁。

而工總理事長王文淵即在日前提出的產業政策白皮書中指出，新南向國家還是充滿投資風險的地方，政府應與相關國家簽訂貿易協定，並強化現有投保協定，否則動輒出現排華等爭議事件，不但拉升投資風險，台商人身安全也將受到威脅。

(中國時報)

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