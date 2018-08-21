機師罷工誰辛酸？ 誰虛偽？

2018年08月21日 04:10 中國時報 本文作者曾胥魏，為航空業內勤職員

機師職業工會揚言罷工持續，宣傳機師淚泣「不是金飯碗，是沾滿油的玻璃碗」，但在「圈內人」看來，只會翻白眼翻到後腦勺，一點感動都沒有，只覺得特定工會又在編故事愚弄百姓，媒體不察，讀者難道都是笨蛋?

兩年前空服員罷工，強調對抗不合理的班表，不少同仁是支持的，但為了營造罷工正當性，媒體上一下子多了許多「光鮮亮麗下的空姐辛酸史」，作息不正常是有的，但宣傳空姐都在外站吃泡麵、吞麵包，就是矯揉造作超越一般民眾常識了，君不見空服員攜帶金塊闖關，外站不好好休息搭機到鄰國遊玩，個個當網紅賣商品搶錢，把空服員的職業地位與專業當跳板，誰在演？誰在笑？

機師職業工會幹部在媒體報導中聲稱，一般人不知機師光鮮亮麗背後飯碗多難捧，沒有人天生會開飛機，不管是自訓或公司培訓，前艙教官獲得這個職業除了天賦還有苦學，訓練的辛苦與壓力來自於職業的要求與個人的選擇，是初進這行就知道的，這些辛苦就反映在機師每年三、五百萬的薪資待遇上，而每年兩次的發動機失效考驗，更是為了後面幾百條人命，連飛安都可以拿出來抱怨，機師引以為傲的職業尊嚴在哪裡？更不要說成就一趟飛行是團隊工作，而不是個人舞台。

工會機師在這波罷工中，一再強調是為了飛安與對抗過勞，談判兩次又嫌進展不夠，準備繼續罷工，我希望不管談判結果如何，桃園市勞動局理應攤開會議中的談判內容，到底是哪一些有關於飛安，哪一些有關過勞，若全然不是這樣，工會幹部是不是應該為愚弄社會輿論道歉下台？

不久前另一家媒體才刊載「一個機師家屬的心聲」，報導網頁下面一片罵聲，鼓勵「這麼辛酸趕緊辭職」大有人在，一句網友留言中肯「任何一個行業都有他的甘苦，當初選擇機師，相信有一定的了解，如果選了，還要抱怨，老實說有點奇怪…，建議選擇所愛，愛所選擇。」

以罷工為手段，對社會的衝擊很大，若沒有足夠的正當性，社會輿論必定反撲，工作上的辛酸人人都有，比機師辛苦百倍的大有人在，無視於自己的超高年薪，拿維護飛安的合理訓練，抒發個人的辛酸，已經挑戰一般人的容忍度，但不要忘了，一旦罷工，真正辛酸的是上萬乘客，挑戰的是上萬乘客的容忍度。

(中國時報)