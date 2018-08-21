亞運》女戰神蘇柏亞 踢爆南韓奪金

蘇柏亞在亞運金牌戰擊敗南韓選手，報了今年兩度落敗之仇。(杜宜諳攝)

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中國時報
／雅加達報導

2018年雅加達巨港亞運跆拳道項目20日起展開對打比賽，即將年滿20歲的女將蘇柏亞，首度參賽8強賽不但大勝而且還踢傷對手，輕鬆闖進4強，隨後又11比6逆轉擊敗哈薩克選手法瑞莎，決賽碰到南韓選手河旻娜，蘇柏亞靠著秘密武器29比10不但報了今年兩度落敗之仇，更是為中華隊摘下單日第二面金牌。

雅加達亞運專輯

正拳搶攻 嚇到對手

完成全中運「3連霸」，年僅19歲的跆拳道新星蘇柏亞今年不僅首度參加全大運，更首度成為亞錦賽、亞運雙料國手，被是為此次亞運會被視為重點奪牌希望。

而蘇柏亞也沒讓人失望，在女子53公斤級一路過關斬將，金牌戰，蘇柏亞毫不畏懼南韓名將河旻娜，一上來就拚命搶攻，首回合6比0領先，第二回合發揮鐵拳優勢，雙拳一直朝著對手胸前打，加上雙腳的高端攻勢，單回合攻下16分，取得22比6比6絕對優勢，第三回合攻勢雖然減緩，但憑藉前兩回合的強悍得分，輕鬆奪下金牌。

高壓訓練 脫胎換骨

蘇柏亞說，「小學3年級在母親的鼓勵下選擇練習跆拳道，母親認為女生學會跆拳道能保護自己，但剛開始練習的時候好累好痛苦，爸爸看得好不捨，好幾次勸我放棄，但自己在想了想之後決定堅持下去，不過這半年來在蘇教練的高壓訓練下三天兩頭的流眼淚，但也好在有蘇教練的加強訓練，我才有辦法從以往的被動反擊提升為主動加壓攻擊，這都是我半年來的蛻變。」

總教練蘇泰源強調，蘇柏亞在今年亞錦賽和韓國公開賽都慘敗河旻娜腳下，這次靠著秘密武器打亂對方節奏，才能有驚無險地拿下金牌。其實蘇柏亞的身材條件絕佳，而且可塑性非常高，接下來將全力備戰2020年東京奧運，希望能讓台灣跆拳道重新回到以往光輝時刻。

(中國時報)

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