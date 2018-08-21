亞運》楊昆弼平紀錄 不定向飛靶金準

2018年08月21日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 記者／綜合報導

2018亞運射擊場上中華隊頻傳捷報，年僅20歲的楊昆弼20日在男子不定向飛靶決賽，在50發中只錯失2個靶，最終以平世界紀錄、亞運新猷的48分搶下金牌。目前中華隊在射擊項目表現搶眼，已經為我國搶下2金1銅。

吊車尾晉級 一路逆襲

前兩天資格賽結束後，楊昆弼以118分排第6名吊車尾晉級決賽，20日賽後他說：「比賽一開始是比較緊張，後來看到一點奇蹟出現，我進入了最終確定獎牌的淘汰賽，就告訴自己享受比賽。其實也很訝異自己成績這麼好，特別是第二組決賽打滿分，自己有成功把握住。」

楊昆弼在決賽展現超越年齡的沉穩，前12發全部命中而取得領先，第13發才第一次失手，前15發打完和南韓、印度選手並列領先，接下來直到第五輪第23發才出現第2個失誤，隨後的淘汰賽，楊昆弼更是百發百中，連續命中25發，甩開對手的追擊，最後以5分之差摘金，印度選手拉黑銀牌，南韓選手安大明（音譯）銅牌。

楊爸超緊張 以子為榮

教練謝志培說：「19日資格賽昆弼的三盤打得很好，20日決賽的第四盤，有一點姿勢跑了，最後第五盤是『置之死地而後生』、放手打而拉起成績；決賽我知道昆弼的實力，只要打出他自己的節奏，就有自信他能奪金牌。」

楊昆弼的父親楊昭奮以子為榮，表示：「昆弼從4歲就展現出對射擊運動的熱忱，國小展現出準度及信心，就開始讓他接受正統指導及訓練。20日的比賽全家人都守在電視機前關心賽況，我是緊張到胃都快抽筋了，昆弼算是本來個性就比較沉穩，訓練時的穩定性就很好，當他確定奪金時，我們都開心地歡呼！」

楊昆弼21日還有和37歲的亞運6屆元老林怡君要拚不定向飛靶混合團體，他表示，要等比賽結束後再來好好慶祝，這一面亞運金牌也給他增添信心，對於2020東京奧運有更高期望。

(中國時報)