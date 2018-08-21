安聯關懷失智 募款活動起跑

2018年08月21日 04:10 中國時報 魏嘉虹／台北報導

失智症正在成為全球第一昂貴的疾病！一名失智患者的照護成本高達千萬，我們準備好了嗎？長期關注失智長者議題的安聯人壽，昨(8/20)日再度與天主教失智老人基金會攜手啟動第十一屆失智老人募款活動，將年度活動主題定調為「一起Pin愛‧憶起幸福」，首屆完成「慢性病自我管理課程帶領人培訓計畫」之業務員也獲頒結業證書，成為第一批企業種子講師，結訓完成後將深入社區，教導民眾透過自我管理，降低失智症風險；記者會中同時邀請基金會活動代言人－幸福女神隋棠向大眾推動失智症防治概念，倡導透過健康的生活方式，如地中海飲食、運動來預防失智症。

預防照顧向下扎根

根據《別讓記憶說再見》書中，以失智症12年的病程估算，每月固定消耗品與醫療照護費用，大約需要花費1,392萬元，還不包括生活費和房租！安聯人壽總經理林順才指出「依據國際阿茲海默症協會的推算，2018年美國阿茲海默病及其他失智症將花費2770億美元，連續第二年超過1/4兆美元；至2050年，這些花費將上升至1.1兆美元，早期精準診斷將會在醫療和照護上節省高達7.9萬億美元的花費。」

林順才續道「為讓弱勢的失智症長者得到適當照護，喚起大眾對預防失智的重視，安聯率先呼應政府長照計畫，投入倡導相關議題，走過13個年頭，今年很開心可以與失智老人基金會再度攜手籌劃年度募款活動。感謝過去超過13,000位天使捐款人，所捐贈之逾新台幣六千萬元善款。」

妥善照顧 喚起重視

「2018年失智老人募款活動」自即日起至107年12月31日止，單次或定期捐款達1,500元，即可獲得「手作拼布包」壹只，單次或定期捐款達2,500元，即可獲得「手作拼布抱枕套」壹只。

(中國時報)