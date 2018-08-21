全球人壽超熱血 公益義賣助弱勢

2018年08月21日 04:10 中國時報 魏嘉虹／台北報導

以「因為愛 責任在」為品牌核心精神的全球人壽，為了持續推動友善環境、關懷弱勢，特別於七夕情人節當天（8月17日）結合捐血及公益活動，義賣「我的一畝田」無毒米及「我的一畝茶」環境友善茶，並將義賣所得總額逾新台幣160萬元，全數捐助失依兒少，全球人壽邀請保戶、同仁們以實際行動作公益、熱情捐血，一次行動就能幫助失依兒少、環境友善小農及需要熱血救援的患者，放大愛創造永續價值，過一個充滿愛的情人節。

除了連續七年不間斷支持「我的一畝田」計畫，今年度全球人壽加碼推出全新公益計劃「我的一畝茶」，透過保證收購契作坪林地區環境友善茶「臺灣藍鵲茶」，支持坪林地區流域收復計劃，協助茶農種植環境友善茶葉，共同推動坪林成為生態村，兼具生態與商業價值，讓流入翡翠水庫的水源無污染，讓茶農無後顧之憂。

全球人壽副董事長林文惠日前親訪茶園，在被青山綠野圍繞的田畝間品嘗甘潤溫順的藍鵲茶，深受感動。她表示，這份責任是因為有愛，因為有愛才會有相對應的責任，愛護這塊土地，和我們做保險業的初衷是一致的，希望帶領大家回到初衷。

此外，全球人壽與台北捐血中心合作捐血活動，早鳥捐血者可獲得有機複方按摩油，吸引不少民眾熱情挽袖，捐血做愛心，營造情人節超有愛的熱情氛圍；全球人壽為鼓勵民眾直接助養忠義基金會的失依兒童，也提供超值限量好禮，獲得現場熱烈迴響。

(中國時報)