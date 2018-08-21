主戰護金馬 尼克森槓甘迺迪

2018年08月21日 01:15 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

八二三戰役期間，美軍曾經援助我方8吋榴彈炮，有效遏阻共軍炮火。圖為火炮齊轟畫面，極具震撼力。（李金生攝）

圖為1960年美國艾森豪總統訪華。他與蔣中正總統數度會談。（中央社）

1960年美大選期間，民主黨甘迺迪（右）與共和黨尼克森，曾辯論「是否棄防金馬」，讓金門成為國際焦點。（美聯社、中時美術中心影像合成）

八二三炮戰之國際環境和背景

編者按：今年是八二三戰役60周年，儘管戰爭已遠去，但歷史卻不該遺忘。八二三戰役不僅涉及美陸台三方戰略角力，更具有兩岸連結的重要意涵；戰後兩岸逐漸走向和平，為台灣贏得經濟發展的空間。本報今起一連3天推出特別報導，帶領讀者回望戰爭之餘，也體會和平來之不易。

今年適逢八二三戰役60周年，儘管戰爭煙硝味已遠離，但當年金門可謂美陸台戰略角力前線。1960年美國總統大選期間，當時2位候選人民主黨甘迺迪與共和黨尼克森，還曾以「是否放棄防衛金馬」作為辯論主題，至今仍為不少人樂道；而逾6000萬人收看，也讓金門（Quemoy）一躍成為國際焦點。

艾森豪：曾派第七艦隊

1958年八二三炮戰爆發，大陸對我實施瘋狂炮擊，封鎖我海上運補；當時美國總統艾森豪表明，美國不會放棄對台灣的責任，甚至派遣美國海軍第七艦隊布防台海並護航我運補船；就在兩年後是否要放棄防守金門等議題，成為美總統大選期間兩黨候選人交鋒議題。

回顧1960年美國大選，在首場辯論後半段觸及相關議題後，當時主辦辯論的美國廣播公司更乘勢將第二場辯論主題聚焦在，「是否該防衛金門馬祖」。當時哥倫比亞廣播公司的范福連德，更單刀直入拋出，「若中共進攻金門、馬祖，會不會派遣第七艦隊及其他軍事力量？」的尖銳敏感問題。

當時甘迺迪雖主張要防衛台灣，卻直言金門等地距離大陸太近，在戰略上無法防禦；若要為台灣開戰，必須把防衛線畫分清楚，金門並非保衛台灣必要防線。華盛頓應與國民政府溝通，比照撤離大陳島做法，從金馬撤軍。

甘迺迪：主要保護台澎

甘迺迪認為《中美共同防禦條約》主要保護的台灣與澎湖，強調金門馬祖並不在條約定義的防衛範圍，不應該因為是「自由土地」，就介入台海之間的戰爭。

尼克森：陸想要全世界

不過，尼克森則直言，大陸最終目的是要解放台灣，攻打金門等地是拿下台灣前奏；「毫無疑問，美國要遵守條約義務」。他更援引過去西方世界姑息希特勒的前車之鑑，直指這樣只會養大北京胃口。

尼克森還呼籲，防衛金門與否是「原則問題」，金馬都是自由民主國度土地，一旦貿然放棄，恐將引起連鎖效應，大陸想要的不只金馬或台灣，而是全世界。

諷刺的是，甘迺迪當選後並未要求我放棄金馬，反而是「主戰派」的尼克森後來成為總統後，向北京拋出橄欖枝，1972年破冰訪問大陸。無論歷史如何轉折，當年大選辯論也透露出金門在陸美台三方角力的戰略意義。

(中國時報)