主戰護金馬 尼克森槓甘迺迪

八二三戰役期間，美軍曾經援助我方8吋榴彈炮，有效遏阻共軍炮火。圖為共軍共對金門狂射約47萬發炮彈；炮戰結束後，金門民眾利用炮彈打造的「炮彈鋼刀」，成為金門著名的特產。（李金生攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
八二三戰役期間，美軍曾經援助我方8吋榴彈炮，有效遏阻共軍炮火。圖為火炮齊轟畫面，極具震撼力。（李金生攝）
圖為1960年美國艾森豪總統訪華。他與蔣中正總統數度會談。（中央社）
1960年美大選期間，民主黨甘迺迪（右）與共和黨尼克森，曾辯論「是否棄防金馬」，讓金門成為國際焦點。（美聯社、中時美術中心影像合成）
八二三炮戰之國際環境和背景

編者按：今年是八二三戰役60周年，儘管戰爭已遠去，但歷史卻不該遺忘。八二三戰役不僅涉及美陸台三方戰略角力，更具有兩岸連結的重要意涵；戰後兩岸逐漸走向和平，為台灣贏得經濟發展的空間。本報今起一連3天推出特別報導，帶領讀者回望戰爭之餘，也體會和平來之不易。

今年適逢八二三戰役60周年，儘管戰爭煙硝味已遠離，但當年金門可謂美陸台戰略角力前線。1960年美國總統大選期間，當時2位候選人民主黨甘迺迪與共和黨尼克森，還曾以「是否放棄防衛金馬」作為辯論主題，至今仍為不少人樂道；而逾6000萬人收看，也讓金門（Quemoy）一躍成為國際焦點。

艾森豪：曾派第七艦隊

1958年八二三炮戰爆發，大陸對我實施瘋狂炮擊，封鎖我海上運補；當時美國總統艾森豪表明，美國不會放棄對台灣的責任，甚至派遣美國海軍第七艦隊布防台海並護航我運補船；就在兩年後是否要放棄防守金門等議題，成為美總統大選期間兩黨候選人交鋒議題。

回顧1960年美國大選，在首場辯論後半段觸及相關議題後，當時主辦辯論的美國廣播公司更乘勢將第二場辯論主題聚焦在，「是否該防衛金門馬祖」。當時哥倫比亞廣播公司的范福連德，更單刀直入拋出，「若中共進攻金門、馬祖，會不會派遣第七艦隊及其他軍事力量？」的尖銳敏感問題。

當時甘迺迪雖主張要防衛台灣，卻直言金門等地距離大陸太近，在戰略上無法防禦；若要為台灣開戰，必須把防衛線畫分清楚，金門並非保衛台灣必要防線。華盛頓應與國民政府溝通，比照撤離大陳島做法，從金馬撤軍。

甘迺迪：主要保護台澎

甘迺迪認為《中美共同防禦條約》主要保護的台灣與澎湖，強調金門馬祖並不在條約定義的防衛範圍，不應該因為是「自由土地」，就介入台海之間的戰爭。

尼克森：陸想要全世界

不過，尼克森則直言，大陸最終目的是要解放台灣，攻打金門等地是拿下台灣前奏；「毫無疑問，美國要遵守條約義務」。他更援引過去西方世界姑息希特勒的前車之鑑，直指這樣只會養大北京胃口。

尼克森還呼籲，防衛金門與否是「原則問題」，金馬都是自由民主國度土地，一旦貿然放棄，恐將引起連鎖效應，大陸想要的不只金馬或台灣，而是全世界。

諷刺的是，甘迺迪當選後並未要求我放棄金馬，反而是「主戰派」的尼克森後來成為總統後，向北京拋出橄欖枝，1972年破冰訪問大陸。無論歷史如何轉折，當年大選辯論也透露出金門在陸美台三方角力的戰略意義。

(中國時報)

抗議課綱去中化 民團批媚日 炮轟金門 陸挫美搞兩中意圖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。