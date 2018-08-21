炮轟金門 陸挫美搞兩中意圖

友善列印
中國時報
／台北報導

由大陸發起的八二三戰役深深影響美陸台關係發展。當時美國曾試圖說服台灣自金馬撤軍，甚至想在台海畫設一條永久停火線，形成隔海分治的「兩個中國」。但北京看破美方意圖，藉由炮擊金門，維繫住兩岸一中的紐帶，從政治戰略上「幫助國民黨守住金馬」。而美國情報部門當年也曾研判，大陸炮擊金門目的就包括防止出現「兩個中國」。

1958年8月23日發生國共兩軍隔海炮擊戰役，史稱「八二三炮戰」。該戰由共軍挑起，國軍反擊，美軍則提供海軍護航補給。當年10月後，共軍漸減少攻勢，直到1979年與美國建交為止。

然而這場戰役幕後原因並不單純。1953年7月韓戰結束，台美隔年12月簽署《中美共同防禦條約》，但美國在「以台灣制大陸」考量下，在防禦範圍獨漏金馬，並授權美國總統在台灣受襲時，可派兵防衛金馬，將是否捲入台海戰爭決定權握在手中。

不過，炮戰發生後，美國曾試圖說服國軍自金馬撤軍，甚至想在台灣海峽畫設一條永久停火線。但對蔣介石而言，金馬是國軍撤退來台後，僅剩與大陸保有地緣關係區域，若放棄金馬，等同失去「反攻大陸」最後希望，因此拒絕這項提議。

事實上，當時北京也看出美國意圖，因而發動炮戰，除複雜的國際政治考慮，也是為了挫敗華盛頓搞「兩個中國」、「一中一台」圖謀，可謂在政治戰略上「幫助國民黨守住金馬」。

參與炮戰的解放軍上將葉飛後來也回憶說，金門炮戰並非只是單純為攻取金門，而是一場防止台獨的政治仗，是大陸與美國相互摸底的一齣戲。

美情報部門當年10月28日就研判，大陸並無取得外島堅決目的。研判其動機包括試探美國、分化台美、貶損台美聲威、突顯大陸力量、防止出現兩個中國、打擊台灣民心士氣。

(中國時報)

主戰護金馬 尼克森槓甘迺迪 陸美台攻略 解讀毛動機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。