炮轟金門 陸挫美搞兩中意圖

2018年08月21日 01:15 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

由大陸發起的八二三戰役深深影響美陸台關係發展。當時美國曾試圖說服台灣自金馬撤軍，甚至想在台海畫設一條永久停火線，形成隔海分治的「兩個中國」。但北京看破美方意圖，藉由炮擊金門，維繫住兩岸一中的紐帶，從政治戰略上「幫助國民黨守住金馬」。而美國情報部門當年也曾研判，大陸炮擊金門目的就包括防止出現「兩個中國」。

1958年8月23日發生國共兩軍隔海炮擊戰役，史稱「八二三炮戰」。該戰由共軍挑起，國軍反擊，美軍則提供海軍護航補給。當年10月後，共軍漸減少攻勢，直到1979年與美國建交為止。

然而這場戰役幕後原因並不單純。1953年7月韓戰結束，台美隔年12月簽署《中美共同防禦條約》，但美國在「以台灣制大陸」考量下，在防禦範圍獨漏金馬，並授權美國總統在台灣受襲時，可派兵防衛金馬，將是否捲入台海戰爭決定權握在手中。

不過，炮戰發生後，美國曾試圖說服國軍自金馬撤軍，甚至想在台灣海峽畫設一條永久停火線。但對蔣介石而言，金馬是國軍撤退來台後，僅剩與大陸保有地緣關係區域，若放棄金馬，等同失去「反攻大陸」最後希望，因此拒絕這項提議。

事實上，當時北京也看出美國意圖，因而發動炮戰，除複雜的國際政治考慮，也是為了挫敗華盛頓搞「兩個中國」、「一中一台」圖謀，可謂在政治戰略上「幫助國民黨守住金馬」。

參與炮戰的解放軍上將葉飛後來也回憶說，金門炮戰並非只是單純為攻取金門，而是一場防止台獨的政治仗，是大陸與美國相互摸底的一齣戲。

美情報部門當年10月28日就研判，大陸並無取得外島堅決目的。研判其動機包括試探美國、分化台美、貶損台美聲威、突顯大陸力量、防止出現兩個中國、打擊台灣民心士氣。

(中國時報)