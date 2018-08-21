陸美台攻略 解讀毛動機

2018年08月21日 01:15 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

金門八二三炮戰雖已過去一甲子，但對大陸領導人毛澤東發動炮戰動機為何，學界仍莫衷一是，但大致可分三類，分別是大陸針對國民黨政府和美國戰略、或與美對中東威脅有關，另一類則認為是內政因素，想激勵大陸民眾投入「大躍進」，才創造對外緊張與威脅。

哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明（Michael Szonyi）出版專著《前線島嶼：冷戰下的金門》。他彙整出學界觀點，有的認為毛澤東想除去台灣「真實威脅」，或透過炮戰進行「戰略試探」，也希望能動搖美國支持台灣決心；或因不滿美國對國民黨政府加強軍事合作，在台灣部署可使用核子彈頭的鬥牛士飛彈等動作。另外，美軍當年稍早出兵干預伊拉克與黎巴嫩，毛澤東認為此時炮擊金門「對美帝國有牽制作用」，也能彰顯毛澤東的「國際主義路線」與促進「第三世界」團結立場。

但曾任美國副助理國務卿的政治學者柯慶生（Thomas Christensen）則認為，炮戰時間若再早一個月，這種推論才合理，畢竟當年8月下旬啟動炮戰之時，中東局勢已經緩和許多。

炮戰對金門造成什麼影響？宋怡明指出，炮戰進一步強化中華民國政府對金門的軍事化，擴大民力協助軍方，擴展到社會生活諸多領域。對照兩岸，毛澤東動員民眾進行大躍進，促使對岸也做出類似動員動作，兩者內政竟相互影響；而在中華民國與美國結盟下，金門成雙方鬥爭前線，也因緣際會成為全球冷戰一環。

(中國時報)