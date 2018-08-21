陸外交軍事夾擊 防美介入台海

2018年08月21日 01:15 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

八二三炮戰開打前，北京為防止美國介入台海，自1953年韓戰結束後就開始進行多年布局。從1955年萬隆會議開始，就在亞非等第三世界國家拓展影響力，隨後藉著1957年美國入主中東未穩、1958年又爆發伊拉克革命、黎巴嫩危機，美國深陷中東局勢泥淖的機會，對金門發動炮擊。

1953年韓戰結束後，大陸積極想收復台灣，兩岸於1954年爆發第一次台海危機，經歷九三炮戰、一江山島戰役和大陳島撤退等戰役。期間美國未介入，僅協助國軍進行撤退。

當時美國對兩岸態度清晰，可區域戰爭但不能全面戰爭，進而逼迫美國出兵與大陸全面對抗。

北京了解在台灣問題上難以繞過美國，除在軍事方面，也開始在外交對美掣肘。1955年首次萬隆亞非會議，大陸成功與會，並和亞非各國共同抵制美國與蘇聯的殖民主義和新殖民主義活動，間接促成不結盟運動，影響力逐漸伸進亞非。

1956年爆發二次中東戰爭，埃及與英法以聯軍因爭奪蘇伊士運河控制權開戰，美國希望藉機取代英法插手中東，也讓大陸看到掣肘美軍機會。1958年7月伊拉克爆發政變，奉行親美政策的皇室被殺，成立親共反美和民族主義共和國，同時黎巴嫩也爆發反美浪潮，美軍不得不派大量美軍進入中東以維護其地緣政治及石油利益。

北京在美軍於地中海地區投入兵力後，決在1958年8月23日炮轟金門，國民政府向美求援，但開戰初期，美不直接涉入，僅以保證我金門運補航線等進行軍援，美國第七艦隊直到9月後進駐台海周邊，一直到10月1日能發射核子炮彈的M115型8吋榴彈炮被送上金門後，戰事才漸平歇。

(中國時報)