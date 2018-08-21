16點聯合聲明 5項合作備忘錄 馬哈地訪陸 允參與一帶一路

2018年08月21日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸國家主席習近平昨在北京會見馬來西亞總理馬哈地。習近平表示，要以共建「一帶一路」為主線推進兩國務實合作，旗幟鮮明反對貿易保護主義。馬哈地則稱，馬國對陸友好政策不會改變，馬國願積極參與一帶一路。兩國也發表16點「中馬聯合聲明」，同意保持雙方高層密切交往；堅定奉行一中政策；雙方簽署「延長雙邊貨幣互換」等5項合作備忘錄。

推動陸馬穩定向好

馬哈地5天的訪陸行今告落幕。習近平昨會晤馬哈地時指出，同為亞洲崛起中堅力量，雙方要加強戰略溝通。陸方堅定奉行中馬友好，立足亞洲，胸懷世界，堅持戰略自主，推動中國-東盟合作提質升級，推動東亞經濟共同體建設；賦予南南合作新活力，提高發展中國家發言權；旗幟鮮明反對單邊和貿易保護主義。

習近平強調，馬來西亞是古代海上絲綢之路沿線重要國，也是最早回應一帶一路倡議的沿線國家。雙方要以共建一帶一路為主線推進新時期陸馬務實合作。

馬哈地則回應，馬來西亞對陸友好政策不會變；馬來西亞支持並願積極參與共建一帶一路，雙方都堅持亞洲價值觀，堅持走自己的發展道路。

而李克強昨早也與馬哈地舉行會談，會後雙方舉行聯合記者會。李克強表示，陸方對馬友好政策不變。無論形勢如何發展變化，北京願與馬方鞏固傳統友誼，推動兩國關係穩定向好，並高度讚賞馬哈地上任後，把大陸作為東協以外首個正式訪問的國家。

馬哈地稱，今次訪陸即為進一步加強兩國關係與合作，為雙方帶來益處；此行成果豐富，也希望陸方能協助馬來西亞改善經濟情況。值得注意的是，馬國是否繼續支持一帶一路也成為此次會晤焦點，但在記者會上雙方均無提及此事。

此外，陸馬簽署5項協議與諒解備忘錄，包括雙邊貨幣互換延長協議、冷凍榴槤出口檢驗議定書、大馬棕油生物燃料諒解備忘錄、橡膠瀝青道路技術和橡膠採割自動化合作諒解備忘錄以及會計稽查監管合作諒解備忘錄。

馬國奉行一中原則

值得一提的是，聯合聲明內容顯示，雙方同意保持密切高層交往，馬方堅定奉行一個中國原則。馬國將繼續積極參與一帶一路，爭取早日達成區域全面經濟夥伴關係協定。最後李克強也接受馬哈地邀請回訪馬來西亞。

(中國時報)