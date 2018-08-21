大馬拚經濟 大陸市場難忽視

2018年08月21日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞總理馬哈地昨日抵達北京，與大陸國家主席習近平會面。馬哈地表明願與北京加強合作。大陸黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」評論稱，馬哈地此行就是談合作，此前炒作馬哈地「對陸不友好」的言論，可以歇矣。對馬國來說，大陸資本、技術及龐大市場，都是馬哈地很難忽視的。

文章以「精明的馬哈地」為題發文稱，馬來西亞經濟正面臨著高品質的轉型升級。謀求發展和進步的馬來西亞，需要的正是新契機、新動力。這也是為什麼競選期間打出「中國牌」的馬哈地，上任後即表態支持大陸提出的「一帶一路」倡議。

文章稱，懂得馬來西亞的需求，就當懂得馬哈地此行來大陸的目的。毫無疑問，就是談合作。有關馬哈地競選期間「對陸不友好」以及新政府暫停陸資項目的炒作甚囂塵上，引發不少擔憂。倘若以理性的眼光去看待，便知這些言論可歇矣。

文章指出，就事論事來說，馬哈地政府叫停陸資項目的主要原因，是馬政府當前財政壓力大，需要減少支出，也希望與前首相納吉布畫清界限。其次，馬哈地過去當政的1981至2003年，大陸與馬來西亞的關係是較為緊密的。在80年代末大陸經歷西方國家圍堵的艱難時期，馬哈地政府依然派出了經貿團來到大陸。

文章強調，一個務實的國家領導人不會置與大陸合作的利益於不顧。大陸與馬來西亞都堅定支援開放與全球化，尤其對馬來西亞來說，大陸的資本、技術以及龐大市場，都是無法忽視的，這個道理，精明的馬哈地懂得很。

(中國時報)