委內瑞拉難民潮 巴西部隊鎮守

大批委內瑞拉難民因厄瓜多收緊入境法規，而被困在哥倫比亞與厄瓜多邊境。圖為一群委國難民在哥國聯通厄國的盧米恰卡國際橋上，等候厄國當局准許入境。 （法新社）

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中國時報
／綜合報導

委內瑞拉與尼加拉瓜分別因經濟不斷惡化及政府鎮壓反對派而出現難民潮，導致拉丁美洲地區面臨人道危機，區內國家承受極大壓力。在巴西靠近委國的邊城帕卡賴馬，更因傳出委國難民搶劫傷人，爆發攻擊、驅趕難民的暴動，巴西當局擔憂緊張升高，19日派出國家安全部隊進駐。而厄瓜多也於日前著手阻止無護照委國民眾入境。

委內瑞拉陷入嚴重通膨，糧食與物資極度短缺。根據聯合國資料，2015年以來已有約230萬委國人逃離家園，占該國總人口逾7％，其中逾百萬人是在過去15個月內出逃，主要取道哥倫比亞，再經厄瓜多轉往祕魯、智利等地，部分則直接南逃至巴西。

帕卡賴馬日前傳出4名委國人闖入一家餐廳老闆家中，搶走約5800美元現金。此事引爆當地民眾對委國難民積怨已久的不滿，18日上街示威，甚至丟擲石塊和土製炸彈，攻擊、驅趕難民。約1200難民因此逃回委國。

巴西當局為避免緊張升高，派出60名國家安全部隊人員進駐，維護治安。巴西總統泰梅爾19日召開緊急會議，研商如何應對危機。帕卡賴馬所屬羅賴馬州當局要求中央政府暫時關閉邊界，但因違反人道遭拒絕。委國政府則呼籲巴西保障委國人的安全。

此外，厄瓜多今年已有近50萬委國難民湧入，為遏止難民潮，厄瓜多已終止委國民眾憑身分證即可入境的措施，委國人必須出示合法護照才能入境，此舉導致大批委國人滯留哥倫比亞邊境。

祕魯也已宣布，自本月25日起實施新政策，要求委國難民出示護照而非身分證。祕魯政府也收緊難民申請臨時工作證的措施。

另據聯合國難民署上月底表示，尼加拉瓜大批難民出逃，向哥斯大黎加尋求庇護，哥國當局每天收到約200件申請案。自4月以來已有約8000尼國難民完成庇護申請登記，且另有約1萬5000名難民預約登記。哥國移民局人力已經不堪負擔。

(中國時報)

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