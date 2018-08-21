川普點名陸伊朝俄 恐干預美選舉

2018年08月21日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

「通俄門」調查陰影揮之不去，美國總統川普18日卻推文稱，那些死盯著俄羅斯不放的「笨蛋們」，應該開始將注意力轉向中國大陸。美國國家安全顧問波頓翌日也警告說，出於國家安全考量，美方正在採取措施，以防止大陸、伊朗、北韓及俄羅斯干預今年11月的美國期中選舉。

川普推文寫道：「所有那些只盯著俄羅斯的笨蛋們，應該開始朝另外一個方向瞧瞧了，中國。不過如果我們聰明，堅定，準備充分，最終會與所有人都相安無事！」目前美陸兩國正陷入愈演愈烈的貿易戰，這兩大經濟體之間的對抗達到了數十年來新高點。

川普還接連發推文，指責由聯邦特別檢察官穆勒主導的「通俄門」調查，是針對他的「獵巫行動」，如同上世紀50年代美國出現的反共「麥卡錫主義」一樣惡劣。他否認與俄羅斯官方在大選中有任何聯繫，自己也未阻撓相關調查。

針對川普推文點名大陸，白宮國安顧問波頓19日在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目專訪時回應稱，美方不但會擔憂俄羅斯干預今年的美國期中選舉，「我可以肯定地說，對於來自中國、伊朗和北韓干預美國大選的可能性存有足夠的國安疑慮，我們正在採取相應措施試圖防止。」

當被問到能否舉出大陸干預美國選舉的實例時，波頓則說不打算討論「我看到了什麼或未看到什麼」。但他強調，對於今年11月的期中選舉，美國當局最為關注的就是上述4國。

波頓稱，他23日將在日內瓦與俄羅斯高官會晤，屆時他會提及俄方干預美國大選疑雲，看看俄方的反應如何。同時華府正加強網路安全，包括防禦性和進攻性網路行動，以保護選舉過程的公正性。

大陸對於美國政界的影響，正愈來愈受到川普政府的關注。川普先前也曾提到，大陸駭客可能入侵過民主黨的電子郵件系統。

(中國時報)