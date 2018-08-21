與土交惡 美大使館遭槍擊

土耳其與美國關係緊繃之際，位於土耳其首都安卡拉的美國大使館，當地時間20日清晨5時（台灣時間20日上午10時）傳出槍響，槍手從行駛的車輛上朝使館連續開了5、6槍、擊中使館警衛崗哨的一扇窗戶之後逃逸，所幸無人傷亡。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

土耳其與美國關係緊繃之際，位於土耳其首都安卡拉的美國大使館，當地時間20日清晨5時（台灣時間20日上午10時）傳出槍響，槍手從行駛的車輛上朝使館連續開了5、6槍、擊中使館警衛崗哨的一扇窗戶之後逃逸，所幸無人傷亡。警方努力緝凶並追捕作案車輛。

美土關係因為土耳其逮捕美籍牧師布倫森而快速惡化。目前不清楚事件是否和近日美土關係緊張有關，但土國民眾的反美情緒的確高於以往。據報導，一輛白色轎車20日清晨駛近大使館6號柵門外，對著警衛崗哨開了約5、6槍，隨後逃離現場。崗哨一扇窗戶被擊中，警員在大使館柵門入口檢獲一個疑似彈匣的物品。大使館本周因為古爾邦節（宰牲節）休假中，所以大門緊閉。

美土之間的爭議，美方態度依舊強硬，堅稱在土國釋放布倫森之前，不會有任何讓步。白宮一名高級官員表示，川普政府已拒絕土耳其提出的要求，即美方只要取消對土耳其一間主要銀行數十億美元的罰款，土耳其便釋放布倫森。

8月1日，美國財政部決定制裁土耳其司法部長和內政部長。10日，美國宣布將土耳其鋼鋁製品的進口關稅提高一倍，導致土耳其貨幣里拉兌美元重挫。

面對美國步步進逼，土耳其不僅拒絕釋放布倫森，還對美方的經濟施壓採取反報復措施。土國總統艾爾多安14日說，土耳其將抵制美國生產的電子產品。15日，土國接著宣布對美國生產的部分商品加徵進口關稅。兩國你來我往針鋒相對，仍無緩和跡象。

(中國時報)

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