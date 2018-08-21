氣兒捅樓子 吳宗憲5罵愚蠢

2018年08月21日 04:10 中國時報 林彥君／台北報導

吳宗憲育兒經

吳宗憲兒子吳睿軒（鹿希派）20日在爸爸吳宗憲主持節目錄影前，對在社群貼文的不當言論說明。鹿希派說「對不起社會大眾」，並二度鞠躬道歉，吳宗憲火力更強，連罵5次「愚蠢」，也宣布兒子「離開演藝圈」，要兒子收好行李滾開。

吳宗憲紅了眼眶說，原本和兒子同台錄影，是要幫他宣傳新專輯，沒想到也是宣布他離開演藝圈的記者會。吳睿軒則表示，自己當過4個月的軍事訓練役，但不是軍事迷，私下不會玩槍、也不會做炸彈，並不是恐怖分子。

二度道歉 悔讓父丟臉

吳睿軒說，到警局做筆錄，解釋因知道女友身體無大礙，才發文開玩笑，「當時心態純屬好玩，也是軍營同袍間的笑話。」吳宗憲則沉著臉說：「兒子，你真的不好笑，要講幹話，你也要夠屌。」

鹿希派說，沒想到無心的玩笑話會引起恐慌，不但形象破滅，也引起恐慌，非常自責。他也認為自己輕佻的發文，行為太愚蠢、太白痴，為此感到很內疚，才剛發片，就把自己搞砸，很對不起爸爸跟姊姊，讓爸爸丟臉，讓家人丟臉。

面對兒子窘態，吳宗憲說很難得有機會遇到事情是他無法用言語表達的，他要讓兒子面對大眾解釋清楚：「這次錄影記者會，就像預知死亡事件！」他說最不能原諒的過錯就是愚蠢，並用5次「愚蠢」形容：「捅了這個樓子對我來講很愚蠢，怎麼會洩露『吳宗憲的兒子是個蠢蛋』的祕密呢？」

認錯不夠 收行李離開

他撂狠話說：「以前所有抵抗及說法，在你面前全部潰敗，我再也堅強不起來，都是我一個人在扛，男人要有肩膀，順便宣布『以後不麻煩大家』，不要再做公共發行的事，演藝圈不需要你這種咖，多不了也差不了你一個人，去做生意或做設計，我們藝能界不需要你這樣的人。」他看著兒子哽咽說：「人生走到這個地步，還是一起宣布離開這個行業？」

吳宗憲說，兒子認錯不代表事情就能結束：「觀眾是我的衣食父母，我發自內心感謝，你說要丟炸彈，人家不爽，我也不爽。你身上唯一的亮度，就是吳宗憲的兒子，你在屌什麼？沒有家教，還有什麼？」他還爆鹿希派的阿嬤還打電話表示「家醜」，之後欲言又止，直接對兒子說，明天收拾好行李，滾開。

(中國時報)