吳果斷止血 展現天王高EQ

2018年08月21日 04:10 中國時報 蕭承訓

藝人吳宗憲的兒子吳睿軒在社群動態張貼要炸台北市政府言論，引發軒然大波，吳宗憲第一時間就痛陳兒子行為應該要被鞭刑，昨更進一步把兒子逼出演藝圈，打入冷宮。比以往藝人處理子女犯錯多半護短態度，吳宗憲打自家孩子給大家看，讓此事迅速止血落幕，充分展現其綜藝天王機智及高EQ的一面。

吳宗憲在演藝圈以敢說、不怕得罪人的毒舌出名。這幾年更因為跟女兒Sandy主持節目，打造出完美父親形象，還不時上節目談起養兒育女的爸爸經，他曾經被問到如何把4個子女教的這麼好，快人快嘴的他竟回說，很簡單就是兩個字「給錢」。

4年前吳帶著張魁兒子張峰奇上節目，張峰奇談起演藝世家背景時說得平淡無奇，吳宗憲氣得說「藝能界大哥的小孩每一個都是廢物」，但吳宗憲沒有想到那個在美國念書、彈鋼琴比周杰倫強的寶貝兒子會闖禍，讓網友反諷吳宗憲真是「大預言家」。

不過，吳宗憲危機處理能力，也在這件事情讓人刮目相看。他在輿論還沒發酵前，並沒有袒護兒子的犯行，反而先怒斥兒子的錯誤行為，要兒子認錯，兒子也立刻到警局做筆錄說明並道歉止血，比之前狄鶯夫妻在面對兒子非法持槍彈，卻一昧以開玩笑合理化的舉措，吳宗憲顯然高明多了，也獲得肯定。

吳宗憲出道迄今，緋聞、酒駕、投資、官司爭議事件不斷，卻仍屹立不搖，聰明和反應快正是他在藝能界吃飯的最大本錢，此次以他在演藝圈打滾數十年的經驗快速替兒子止血，更加確保他在天王界的一席之地。

(中國時報)