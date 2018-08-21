星巴克攝狼 前科技董座遭逮

2018年08月21日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

王姓韓裔華僑5月24日進入星巴克洲子門市，被監視器拍下面孔。（李文正翻攝）

嫌犯作案用的水管型攝影機。（劉宗龍攝）

內湖警分局偵辦星巴克門市女子遭偷拍如廁案，根據偷拍影像中拍下嫌犯身影及其家人照片，20日將45歲王姓韓裔華僑拘提到案，並前往其明水路豪宅搜索，警方查扣6台筆記型電腦及攝影機，將逐一過濾清查，訊後依妨害祕密罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，王姓男子已婚，父親是大陸人，曾住韓國後來台定居，王小時候曾在美國念書，返台在新竹科學園區擔任工程師，也曾經開過科技公司，目前閒賦在家，住家則在大直明水路的豪宅，總價超過6000萬元，家境十分富裕。

警方說，今年5月24日，被害女子在內湖區星巴克州子門市，發現廁所內有一個水管狀的迷你攝影機，黏在置物木板的下方且紅燈閃爍，被害人驚呼「有人偷拍」，店家隨即報警處理。

警方從攝像機的SD卡，發現有4名被害人，但影片中，卻出現偷拍狼與家人生活合照數千張，證明記憶卡是偷拍狼所有，警方再調閱星巴克進出監視器，查出王男身分，並完成2名被害人報案筆錄，前天向檢方聲請拘票及搜索票獲准。

昨天下午2點多，員警原本要到豪宅逮人，在路上發現王的車子因違規停車遭到派出所員警開單，查緝的員警即出示拘票，但王妻和2名幼童在車上，認為先生沒有犯法，質疑為何要逮捕她先生。

員警隨後向王妻出示偷拍影片及兩人生活照後，王妻同意與員警一同返家。警方在屋內查扣6台舊型筆記型電腦、手機2支、攝影機2部以及外接硬碟12台等物品，但王男仍否認犯罪，認為影片中的男子並非他本人，全案刻由檢警深入偵辦，同時釐清動機。

(中國時報)