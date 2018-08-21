星巴克攝狼 前科技董座遭逮

王姓男子涉嫌犯下內湖星巴克門市女廁偷拍案，內湖警分局20日將他拘提到案，並在其住所內搜索查扣筆電、攝影機等證物，訊後移送士林地檢署複訊。（劉宗龍攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
王姓韓裔華僑5月24日進入星巴克洲子門市，被監視器拍下面孔。（李文正翻攝）
嫌犯作案用的水管型攝影機。（劉宗龍攝）

內湖警分局偵辦星巴克門市女子遭偷拍如廁案，根據偷拍影像中拍下嫌犯身影及其家人照片，20日將45歲王姓韓裔華僑拘提到案，並前往其明水路豪宅搜索，警方查扣6台筆記型電腦及攝影機，將逐一過濾清查，訊後依妨害祕密罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，王姓男子已婚，父親是大陸人，曾住韓國後來台定居，王小時候曾在美國念書，返台在新竹科學園區擔任工程師，也曾經開過科技公司，目前閒賦在家，住家則在大直明水路的豪宅，總價超過6000萬元，家境十分富裕。

警方說，今年5月24日，被害女子在內湖區星巴克州子門市，發現廁所內有一個水管狀的迷你攝影機，黏在置物木板的下方且紅燈閃爍，被害人驚呼「有人偷拍」，店家隨即報警處理。

警方從攝像機的SD卡，發現有4名被害人，但影片中，卻出現偷拍狼與家人生活合照數千張，證明記憶卡是偷拍狼所有，警方再調閱星巴克進出監視器，查出王男身分，並完成2名被害人報案筆錄，前天向檢方聲請拘票及搜索票獲准。

昨天下午2點多，員警原本要到豪宅逮人，在路上發現王的車子因違規停車遭到派出所員警開單，查緝的員警即出示拘票，但王妻和2名幼童在車上，認為先生沒有犯法，質疑為何要逮捕她先生。

員警隨後向王妻出示偷拍影片及兩人生活照後，王妻同意與員警一同返家。警方在屋內查扣6台舊型筆記型電腦、手機2支、攝影機2部以及外接硬碟12台等物品，但王男仍否認犯罪，認為影片中的男子並非他本人，全案刻由檢警深入偵辦，同時釐清動機。

(中國時報)

柯P勸別衝動 康康嘆家有難念經 性侵拉K女 色警判4年半確定

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。