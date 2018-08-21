性侵拉K女 色警判4年半確定

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中國時報
／台北報導

新北市員警蔡杰燊3年前以查案為藉口到一名年輕女子住處，他發現對方吸食K他命，竟脅迫女子為他手淫及口交，東窗事發後拿100萬元和解企圖私了，最高法院斥責蔡男嚴重影響人民對警察的信賴，將他判刑4年6月定讞。

28歲已婚的蔡男（原名蔡伯威）在2015年5月間接獲被害女子報案，檢舉他人吸毒，他當晚就利用她留下的個資與她攀談，隔天凌晨又藉故到她住處聊天，他在女子房間聞到毒品味道，懷疑她吸食K他命。

被害女子坦承施用K他命，蔡於是恐嚇「妳檢舉不會被報復嗎」，並拉她坐在旁邊撫摸其胸部嗆聲「今天妳沒有跟我怎麼樣的話，我是絕對不會離開這裡」，然後逼迫對方幫他手淫、口交，之後帶走用來擦拭精液的衛生紙團。

被害人在警界友人陪同下到警局報案，蔡坦承犯行並道歉，還簽下調解書賠償對方100萬元，檢方依妨害性自由罪將蔡員起訴，蔡並因此調職。

一審判他4年6月，他提上訴否認性侵，聲稱是合意性交，還表示與女子達成和解，並已支付和解金，且他當警察辦案績效良好，請法官輕判，並給予緩刑。

高院認為，蔡簽訂和解書時已承認性侵對方，再加上證人證詞認定他犯行明確，法官痛斥他利用職務性侵報案女子，損害警察形象，將他判刑4年6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中國時報)

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