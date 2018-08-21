公宅戶未設籍 市府帶頭違法

2018年08月21日 01:15 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府出租興隆一區、健康、龍山寺等5個公宅，總戶數達914戶，其中889戶已出租戶中，多達371戶未遷入戶籍，市議員王欣儀質疑，都發局顧著蓋公宅，卻未落實公宅入住人管理，導致超過4成住戶形同幽靈人口，成為公宅管理、治安維護漏洞。對此，都發局長林洲民坦言疏失，允諾2周內邀集民政局商討應對措施。

承租人居住人不符

依戶籍法規定，民眾遷出、遷入原居住地3個月以上，應於事件發生或確定後30天內申請戶籍遷徙登記，違者可處3000元至9000元罰鍰，但王欣儀發現，市府承租的公宅卻未落實居住人口查核，合約內也未強制規定住戶入住須遷入戶籍，等同帶頭違法。

王欣儀指出，北市已出租公宅包括大龍峒 、興隆一區、健康、龍山寺、港墘等5處，總戶數共914戶，目前已出租889戶中有371戶未辦理戶籍遷入，等同無居住人口；其中，6月1日開放入住的健康公宅，目前仍有314戶未設籍，占全市公宅未入籍數高達8成5。

林洲民擬因應措施

王欣儀質疑，北市公宅合約明定不得轉租、分租，若家戶承租時，僅需一人代表簽約即可，卻未要求承租人須入籍，也未落實入住人管理，造成承租人與居住人不符，導致公宅出入人口複雜，儼然成為社會治安隱憂。

對此，林洲民直言，確實有承租人與居住人不符的情況，這是清楚的事實，將立即跟民政局討論因應措施，針對簽約戶與尚未簽約戶分別處理，8月底前會訂出處理辦法。

(中國時報)