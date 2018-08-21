工商登記冠全國 新北衝30萬

新北市經發局推出「工商登記數全國最多、新北拼達陣30萬」活動，邀請企業登記在新北。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

逗陣拼經濟！新北市公司行號與工廠登記數量將邁入30萬大關，新北市經發局推出「工商登記數全國最多、新北拚達陣30萬」活動，提供國際觀光飯店頂級套房住宿等5項大獎，盼吸引企業選擇新北、登記新北，登記企業也有機會隨團出國拓銷，將產品推廣到全世界。

輔導廠商 提升就業人口

經發局長張峯源表示，新北市自升格至今投入高達6000億元推行各項公共建設，也推出多元產業輔導措施，創造友商經營環境，吸引企業在新北生根發展、投資設廠，同步促進就業人口提升，以及帶動消費市場成長。

張峯源說，2011年至2017年底，新北公司、商業及工廠登記數成長逾2萬，公司行號登記資本額增加4432億元，營利事業銷售額提升5450億元，就業人數增加10萬人，平均每人可支配所得更由2011年27萬元提升到2016年32萬元，成長率達16.8％。

張峯源說，公司行號增加代表著新北的技術、服務商業模式的繁榮發展，透過這次號召行動，盼有更多商號到新北落地生根，一起來賺錢，新北市也會提供行政協助，加速公司行號設立。

號召投資 打造規模經濟

經發局指出，本次活動為鼓勵更多企業在新北登記，市府將招待第30萬個登記企業隨出口拓銷團出國，並提供新北3家國際觀光飯店頂級套房住宿等5項大獎，並針對新加入新北的企業舉辦5次抽獎活動，獎品包含iPhoneX及Rimowa登機箱等獎項，愈早加入新北，抽獎機會愈多。

經發局也說，另外新設籍的生力軍如提供自身創業小故事，並取得Facebook上最多按讚與分享數，還能獲得GoPro攝影機等大獎，為讓更多企業了解經發局各項輔導政策及服務措施，將同時在Facebook粉絲專頁辦理相關政策有獎徵答，邀請民眾一起來見證全台第一工商大城挑戰30萬登記數里程碑。

(中國時報)

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