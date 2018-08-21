桃園寬頻管道 花38億養蚊子

2018年08月21日 01:15 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園地下線路混亂長期為人詬病，卻被議員發現，斥資38億元的逾667公里寬頻管道根本都沒用，且跟水務局附掛雨水道只要1.5元、工務局寬頻管道竟要2.25元，「我是業者當然把管線掛水務局！」工務局澄清，已降價到六都最低、且全面增設引上管，市長鄭文燦允諾5年內全數納管。

金額差距 成變相鼓勵

議員劉勝全說，2006年時營建署補助38.17億元讓桃園建置667.377公里的寬頻管道，但他卻發現，桃園市直到去年底，雨水下水道內竟還有333.529公里被有線電視和寬頻業者暫掛纜線，不但未減少、還比前一年增加43.894公里，直斥附掛纜線易卡垃圾、樹葉，一下雨就淹大水。

劉勝全細究原因，發現附掛在水務局雨水下水道，每月每公尺1.5元，但進入工務局的寬頻管道，每月每公尺要價1.65至2.25元，若普及到全市，相差金額驚人，「我是業者當然把管線掛水務局！」導致斥資興建的寬頻管道無人聞問，建在地下成「蚊子管」，斥水務局打臉工務局，變相鼓勵有線電視等管線業者附掛雨水下水道，而非使用專用的寬頻管道。

無上引管道 難接用戶

工務局長黃治峯解釋，寬頻管道收費已從1公尺3元降到1.65至2.25元、六都最低，跟雨水下水道差異不大，且上任發現最主要問題是寬頻管道沒有上引管道、無法連接到住戶，去年已花費4500萬元改善48公里。

工務局強調，667公里內有16條管路、總長達10672公里，營建署2005年要求桃園佈纜達1722公里，桃園目前各家有線電視跟固網業者總計已有1768公里進入專用管、超越營建署規定，仍持續精進，今年起編列1億元，希望在2020年佈纜達2585公里，未來業者若不從，將以1.5倍價懲罰性要求納管。

(中國時報)