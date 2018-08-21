頂番婆720公頃特農 變一般農業區

2018年08月21日 01:15 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣頂番婆水五金工廠密密麻麻，彰化縣政府公告將周邊720公頃特定農業區變更為一般農業區，創下集中區塊最大規模調整。彰化縣政府指出，變更是回歸現實，但這只是第一步。縣長魏明谷說，彰化縣還有9000公頃特地農業區都將依現況檢討。

變更是回歸現實第一步

鹿港頂番婆聚集300多家工廠，農地上「種」水龍頭是全台最大水五金聚落，卻沒一家符合地目；怎麼為產業解套、並杜絕農地汙染、符合土地正義，一直是燙手山芋。

魏明谷表示，延緩臨時登記工廠的期限，只是拖、不能治本。彰化縣有130萬人口工、農發展要並重，頂番婆水五金產業已開發半世紀，不可能再種作；仍採特定農業區管制，無疑判死刑，縣府檢討縣內土地使用現況，初步調查，有9000公頃特定農業區土地，都將檢討變更。

未來會納入整體規畫

鹿港鎮長參選人施性鐘建議整合規畫，建設對外聯繫陸橋打造公園綠地和市場。鹿港鎮長黃振彥指出，縣長多次到中央爭取，承擔徹底來解決問題。福興鄉長參選人蔣煙燈表示，家具工廠不符地目也希望得到解決。

彰化縣政府地政處長劉坤松說，變更一般農業區只是初步，未來會納入整體規畫，提升整區生活機能。檢討變更後，各土地使用類別並未變更，不會妨礙現有土地使用行為。

建設處長劉玉平指出，雖然全國《國土計畫》已上路，但縣的土地使用分區要2020年才公告，各縣市反應作業恐怕來不及；先依「修正全國區域計畫」辦理變更能釋放彈性，特定農業區除非國家重大建設；否則全綁死不能開發，一般農業區則允許提出事業興辦計畫。

(中國時報)